¡Nacional es líder! Goleó 3-0 al Pasto con golazo de Cardona desde mitad de cancha

Resumen: Atlético Nacional goleó 3-0 a Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot, en partido pendiente de la fecha 14, y es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-II con 29 puntos y mejor diferencia de gol que el Deportivo Cali. Edwin Cardona abrió el marcador con un golazo desde mitad de cancha; José Escorcia y Juan Manuel Rengifo completaron la cuenta. Con James Rodríguez en el palco, el verde también quedó como el equipo más goleador del campeonato, con 28 tantos.

Minuto30.com .- Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-II. El verde goleó 3-0 a Deportivo Pasto este jueves en el estadio Atanasio Girardot, en su partido pendiente de la fecha 14, y llegó a 29 puntos, los mismos del Deportivo Cali, al que supera por diferencia de gol: +16 contra +14.

Con James Rodríguez en el palco, pues no fue convocado por decisión del técnico Lucas González para darle descanso, el conjunto antioqueño se quedó con el triunfo en una de sus fechas atrasadas y consumó un relevo entre los verdes en lo alto de la tabla: el azucarero le entrega la cima al equipo paisa, que se había puesto al día con su calendario cargado de octubre.

El golazo de Cardona que abrió la noche

El espectacular gol de Edwin Cardona de mitad de cancha, que «bañó» al portero visitante Geovanni Banguera, abrió el marcador a los 13 minutos. Juan Manuel Zapata recuperó en campo propio y la pelota le cayó al 10, que controló, se perfiló y sacó un derechazo desde su propio terreno con el arco fijo en la mirada. La pelota ni picó: se fue directo a la red mientras el arquero regresaba para intentar lo imposible.

No es la primera vez que Cardona convierte un gol así: al propio Pasto ya le había anotado uno desde mitad de cancha el 29 de abril de 2025.

La cantera cerró la goleada

Antes de eso, El Verdolaga tuvo opciones para ampliar la diferencia en el primer tiempo, pero Banguera apareció oportuno en un achique frente al propio Escorcia y controló en dos tiempos un remate de aire de Simón Rojas.

En el segundo tiempo llegó el gol de la tranquilidad. Al minuto 52, el joven José Escorcia consiguió el segundo tanto de la noche al culminar una jugada confusa llena de rebotes, que nació de una brillante acción de César Haydar: el defensor se inventó un sombrerito para eludir a Nicolás Gil cerca del córner y sirvió al medio para que el canterano enviara la pelota al fondo.

Y Juan Manuel Rengifo, quien «necesitaba» convertir, consiguió el tercero ya sobre el final. El talentoso volante, a quien Banguera le había negado el festejo minutos antes, tuvo su revancha a los 90: progresó con la pelota acumulando rivales a su alrededor y en la medialuna definió con borde externo junto a un palo. Otro golazo en el Atanasio.

Así quedó la parte alta de la tabla

La victoria pone a Nacional en lo alto de la tabla con 29 puntos, los mismos del Deportivo Cali, pero con una diferencia de gol de +16 para el verde paisa contra +14 del azucarero. América de Cali se ubica tercero con 28 unidades, y más atrás quedaron Millonarios (26) y Bucaramanga (25).

Además, Atlético Nacional se convirtió de manera preliminar en el equipo más goleador del campeonato, con 28 tantos, superando los 26 de América de Cali, su perseguidor más cercano en ese rubro.

Lo que viene para el líder

Nacional, que llegaba de una derrota 1-0 en su visita al Cúcuta Deportivo, ahora se alista para recibir al Independiente Medellín el próximo domingo en el clásico paisa, y el jueves 29 cerrará su apretada semana ante Independiente Santa Fe, también en el Atanasio Girardot.

Deportivo Pasto, colero del campeonato, apenas inquietó: su opción más clara llegó antes del descanso, cuando Enrique Serje quedó solo frente a Franco Armani, pero no alcanzó a controlar ni a definir. El arquero argentino, que volvió al equipo tras su descanso en Cúcuta, mantuvo la valla en cero en su regreso.

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