Resumen: Atlético Nacional confirmó su nómina titular para el clásico paisa 348 ante el DIM: Armani; Parra, Tesillo, Román, Velásquez; Campuzano, Marín, Uribe; Cabrera, Cardona y James Rodríguez. Morelos vuelve y espera en el banco. El partido es hoy a las 6:10 p. m. en el Atanasio por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

James Rodríguez y Edwin Cardona van de titulares: esta es la nómina de Nacional para el clásico paisa

Atlético Nacional confirmó este domingo su nómina titular para la edición 348 del clásico paisa, que disputará esta noche ante el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II. El partido arranca a las 6:10 p. m. y tendrá transmisión de Win+ Fútbol y Win Play.

El técnico Lucas González apostó por un once con nombres de peso. Franco Armani defenderá el arco; la línea defensiva la integran Néider Parra, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Samuel Velásquez; en la mitad de la cancha estarán Jorman Campuzano, Felipe Marín y Matheus Uribe; y en la zona de ataque el equipo verde alineará a Elías Cabrera, Edwin Cardona y James Rodríguez, la gran figura del plantel.

Será el segundo clásico paisa consecutivo de James Rodríguez como titular con la camiseta verdolaga. El volante cucuteño ya vivió su primero el pasado 14 de octubre, cuando Nacional venció 3-2 al DIM en los cuartos de final de la Copa BetPlay, partido en el que estuvo 83 minutos en la cancha y entregó una asistencia de gol. Ahora repetirá como referente del equipo, esta vez por el torneo de la Liga.

El once completo de Atlético Nacional para el clásico paisa es: Franco Armani (34); Néider Parra (3), William Tesillo (16), Andrés Felipe Román (6), Samuel Velásquez (33); Jorman Campuzano (21), Felipe Marín (26), Matheus Uribe (8); Elías Cabrera (22), Edwin Cardona (10) y James Rodríguez (23).

En el banco de suplentes, Lucas González tendrá a Luis Marquínez (25), César Haydar (4), Milton Casco (20), Xavi Ríos (31), Juan Manuel Zapata (80), Juan Manuel Rengifo (19), Nicolás Rodríguez (13), Andrés Sarmiento (29) y Alfredo Morelos (9).

La gran noticia del banco es el regreso de Alfredo Morelos, quien no jugaba desde el 16 de septiembre, cuando salió lesionado en el partido contra Internacional de Bogotá. El ‘Búfalo’ culminó su proceso de recuperación y quedó a disposición del técnico para el clásico, aunque esperará su oportunidad desde el banquillo. Las bajas del equipo verde siguen siendo Marlos Moreno, que continúa su recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales, e Ian Poveda, pendiente de una artroscopia en el tobillo izquierdo.

La nómina mezcla juventud y experiencia de alto nivel. Armani y Casco suman 20 superclásicos argentinos cada uno entre River Plate y Boca Juniors, mientras que James Rodríguez disputó tres clásicos españoles entre Real Madrid y Barcelona, en los que dejó una victoria y un gol marcado en el Santiago Bernabéu. Ese recorrido en partidos de máxima exigencia es una de las cartas del verde para una noche que suele exigir carácter y concentración.

El clásico llega en un momento clave del campeonato. Nacional suma 29 puntos y, de ganar esta noche, aseguraría su clasificación a los cuadrangulares semifinales y retomaría el liderato del torneo. El equipo de Lucas González recuperó sensaciones el jueves con la victoria 3-0 sobre Deportivo Pasto, después de la caída en Cúcuta, y llega con varias de sus figuras en buen momento.

El Medellín, en cambio, atraviesa una situación apremiante. Con 23 unidades, el equipo de Amaranto Perea está obligado a sumar de a tres para acercarse al grupo de los ocho clasificados. El conjunto rojo viene de perder 2-0 frente a Once Caldas por la Liga y de quedar eliminado de la Copa BetPlay precisamente a manos de Nacional. Además, no contará con Juan Fernando Quintero para este compromiso.

El antecedente más reciente entre los dos equipos es justamente ese clásico de Copa del 14 de octubre, que terminó 3-2 a favor del verde en el mismo escenario de esta noche. Se espera un Atanasio Girardot lleno para una nueva edición del duelo antioqueño, con los dos equipos en objetivos distintos pero con el mismo reto: responder en un partido que no admite errores.

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