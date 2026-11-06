¡Salto de bronce! Alejandro Gutiérrez le dio a Colombia su segunda medalla en Dakar 2026

Resumen: Alejandro Gutiérrez Alcocer ganó la medalla de bronce en salto ecuestre individual de Dakar 2026. Junto a Villeroy van het Harteveld Z, completó el desempate sin penalizaciones en 38,72 segundos. Es la segunda medalla de Colombia en estas justas, después de la plata de Emanuel Otálvaro en tenis de mesa.

¡Colombia vuelve a celebrar en Dakar 2026! El jinete Alejandro Gutiérrez Alcocer conquistó este viernes 6 de noviembre la medalla de bronce en la prueba individual de salto ecuestre de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con un desempate sin penalizaciones y un tiempo de 38,72 segundos, el colombiano se metió en el podio y le entregó al país su segunda medalla en estas justas.

El escenario de la alegría fue el Centro Ecuestre de Diamniadio, en Senegal. Allí, Gutiérrez compitió junto a Villeroy van het Harteveld Z y respondió en las dos instancias que decidieron las medallas: primero completó la final sin faltas y después repitió la fórmula en el recorrido de desempate, donde cada segundo contaba.

Un desempate que terminó en bronce para Alejandro Gutiérrez

La definición reunió a 12 binomios que habían terminado la final sin penalizaciones. Todos debieron volver a la pista para resolver el orden de las medallas en un recorrido más corto, en el que el colombiano volvió a mantener su marcador en cero.

Según el reporte del Comité Olímpico Colombiano, Alejandro fue el quinto participante en ese desempate y tuvo que esperar la actuación de los siete binomios restantes. Su registro de 38,72 segundos lo dejó en una posición que finalmente se convirtió en bronce: solo tres participantes consiguieron terminar esa última instancia sin penalizaciones.

El oro fue para el suizo Mike Smits, con Barentin de Rampan, quien marcó 37,81 segundos. La estadounidense Liza Tittle, junto a Senji de Reaute, se quedó con la plata gracias a un tiempo de 38,51 segundos. Gutiérrez completó el podio con su recorrido limpio, en una definición en la que el cronómetro ordenó a los tres medallistas.

Entre la plata y el bronce hubo apenas 21 centésimas de segundo. El colombiano aseguró así un lugar entre los mejores de la competencia después de superar una clasificación que no había sido tan favorable como las rondas definitivas.

De la clasificación al recorrido que lo llevó al podio

Gutiérrez había llegado a la final desde el puesto 13 de la clasificación general, con 12 puntos de penalización acumulados en las dos rondas previas. Esos resultados definieron su turno de salida, pero no se trasladaron al marcador de la final: en la instancia decisiva, las penalizaciones arrancaron desde cero.

Con esa nueva oportunidad, el representante colombiano completó el primer recorrido de la final en 81,47 segundos y sin penalizaciones. Ese resultado lo mantuvo en la pelea por las medallas y lo incluyó entre los 12 jinetes que debieron disputar el desempate.

La competencia tenía además una particularidad: los participantes montaron caballos proporcionados por la organización. Para el colombiano, el trabajo junto a Villeroy van het Harteveld Z terminó con dos recorridos limpios en las instancias que determinaron el podio.

¡DISFRUTEN 🤯! Les dejamos el paso de Alejandro Gutiérrez en la prueba de desempate que le otorgó la medalla de bronce en la equitación 🏇 de los Juegos Olímpicos de la juventud. ¡Brillante 💛💛💙❤️! https://t.co/gBssgn7Yhj — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 6, 2026

Tras la prueba, en declaraciones recogidas por el servicio de información olímpica, Gutiérrez expresó su alegría por haber representado al país. También contó que su padre es veterinario, que empezó a montar desde pequeño y que su hermano mayor había competido, un antecedente familiar que ha sido una motivación en su camino deportivo.

Colombia ya suma dos medallas en Dakar 2026

El bronce de Alejandro se suma a la plata que Emanuel Otálvaro consiguió el jueves en el tenis de mesa individual. De esta manera, Colombia alcanzó su segunda presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Senegal.

El Comité Olímpico Colombiano destacó además que este resultado representa la medalla número 22 del país en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Una jornada que terminó con el jinete colombiano en el podio y con una nueva celebración para la delegación nacional.

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