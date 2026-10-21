¡Nueva generación olímpica! 22 atletas representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Resumen: El Comité Olímpico Colombiano confirmó la nómina de 22 atletas, 12 hombres y 10 mujeres de entre 15 y 17 años, que representarán al país en 13 deportes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, el primer evento olímpico en suelo africano. Antioquia aporta 12 de los 22 deportistas y la nadadora María Gabriela Becerra, de 15 años, es la más joven del equipo.

Minuto30.com.- El Comité Olímpico Colombiano confirmó este miércoles la nómina de 22 atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, el primer evento deportivo olímpico que se realiza en territorio africano.

La delegación está integrada por 12 hombres y 10 mujeres, distribuidos en 13 deportes. Todos tienen entre 15 y 17 años y nacieron entre 2008 y 2011: diez de los integrantes nacieron en 2009, nueve en 2010, dos en 2008 y una en 2011. Para el arranque de los Juegos, la edad promedio del equipo colombiano será de 16,5 años: doce de sus integrantes tendrán 17 años, nueve tendrán 16 y una sola llegará con 15.

La más joven tiene 15 años y uno cumplirá años el día de la inauguración

La nadadora María Gabriela Becerra Pérez, nacida el 28 de abril de 2011, será la integrante más joven de la delegación. En el otro extremo generacional aparece la ciclista Salomé Vargas Alzate, nacida el 2 de diciembre de 2008.

Habrá, además, una fecha especialmente significativa para uno de los deportistas. El boxeador Izzon Jeffrey Galea Arévalo, de la división de los 50 kilogramos, nació el 31 de octubre de 2009 y cumplirá 17 años justamente el día de la apertura de los Juegos.

Así quedó la nómina por deportes

Con cuatro deportistas, el atletismo tendrá la representación colombiana más numerosa: Michell Carolina Gómez estará en los 400 metros vallas; Wanda Luciana Arizala, en los 100 metros vallas, y Dilan Andrés Graciano e Ilsa Mayerlin Córdoba competirán en el lanzamiento de jabalina.

El boxeo, con tres representantes, será el segundo deporte con mayor presencia: Izzon Jeffrey Galea, Nikol Dahiana Durango y Evelyn Trejos competirán en las divisiones de 50, 48 y 54 kilogramos, respectivamente. Arquería, ciclismo, gimnasia artística y natación contarán con dos atletas cada uno, mientras que baile deportivo, ecuestre, esgrima, lucha, skateboarding, tenis de mesa y triatlón completan el grupo de disciplinas con un representante.

La composición de la delegación muestra un equilibrio importante entre hombres y mujeres: el 54,5 % corresponde a hombres y el 45,5 % a mujeres. Arquería, atletismo, boxeo, ciclismo y natación tendrán participación colombiana en ambas ramas.

Antioquia, la liga que más atletas aporta

De acuerdo con las ligas consignadas en la nómina, Antioquia reúne la mayor cantidad de atletas, con 12 de los 22 integrantes. Cuatro son de Bogotá, dos de Risaralda, y las ligas de Arauca, Norte de Santander, Tolima y Valle aportan un deportista cada una.

La nómina completa de Colombia para Dakar 2026

Arquería (recurvo): Nicolás Gómez Meneses y Juana Cardona Gaviria, individual y equipos. Entrenador: Darío José Mercado Sira.

Atletismo: Michell Carolina Gómez Barrios (400 metros vallas), Wanda Luciana Arizala Valencia (100 metros vallas), Dilan Andrés Graciano Durango e Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus (lanzamiento de jabalina). Entrenador: Cristian García Mosquera.

Baile deportivo (breaking): Brayan Stiven Pérez Reinoso.

Boxeo: Izzon Jeffrey Galea Arévalo (50 kg), Nikol Dahiana Durango (48 kg) y Evelyn Trejos Salas (54 kg). Entrenador: Alexander Brand Monsalve.

Ciclismo de ruta: Juan Esteban Sánchez Sánchez y Salomé Vargas Alzate, contrarreloj individual. Entrenador: William David Vargas Gómez.

Ecuestre (salto): Alejandro Gutiérrez Alcocer. Entrenador: Pablo José Barrios Lares.

Esgrima (espada): Juan Esteban Plazas Garzón. Entrenador: Lázaro Ortiz Hernández.

Gimnasia artística masculina: Maximiliano Salcedo Villa y Matías Ramos López. Entrenador: Leonardo Fabio González García.

Lucha de playa: Valery Edith Rubio Torres (45 kg). Entrenador: Rigoberto Carvajal Rojas.

Natación: María Gabriela Becerra Pérez y Nicolás Kokidko Rueda. Entrenador: Julio Yoandy Pérez Martínez.

Skateboarding (street): Juan Esteban Garcés Pérez. Entrenador: Carlos Andrés Mayorga Arias.

Tenis de mesa: Emanuel Otálvaro García, individual. Entrenador: Juan Camilo Giraldo Álvarez.

Triatlón (sprint individual): Catalina Moreno Velasco. Entrenador: Giovanni Granobles Peláez.

Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Dakar 2026 será la cuarta participación de Colombia en las ediciones de verano de estos Juegos. En Singapur 2010 el país ganó cinco medallas (dos de oro y tres de plata); en Nankín 2014 sumó tres (un oro y dos bronces), y en Buenos Aires 2018 cosechó diez preseas: cuatro de oro, tres de plata y tres de bronce.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 reunirán a cerca de 2.700 atletas de más de 200 países, con competencias en 25 deportes y sedes en Dakar, Diamniadio y Saly.

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