¡Plata histórica! Emanuel Otálvaro le dio a Colombia su primera medalla en Dakar 2026

Resumen: Emanuel Otálvaro, de 16 años, ganó la medalla de plata en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la primera para Colombia. Cayó 4-2 en la final ante el japonés Ryuusei Kawakami tras una remontada que quedó corta en el sexto set.

Colombia ya celebra su primera medalla en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El antioqueño Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, se colgó la plata en el tenis de mesa individual masculino tras caer este jueves 4-2 en la final ante el japonés Ryuusei Kawakami, número uno del ranking mundial sub-17 de la ITTF, en un partido emocionante que se definió en el sexto set, en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar.

Una final de infarto que se le escapó en el sexto set

Los parciales fueron 13-15, 7-11, 11-13, 11-6, 11-2 y 6-11. El colombiano empezó mejor que su rival: en el primer set llegó a estar arriba 8-3 y tuvo cuatro set points, pero el japonés remontó para quedarse con la manga 15-13. En el segundo parcial, Kawakami sacó ventaja con la potencia de sus remates y lo cerró 11-7. La tercera manga fue otra oportunidad que se le escurrió al antioqueño, pues llegó a dominar 10-5 y el asiático volvió a revertir la situación hasta el 13-11, para poner la serie 3-0.

Lejos de rendirse, Otálvaro reaccionó con carácter. Ganó el cuarto set 11-6 y atropelló en el quinto con un contundente 11-2, acercándose 2-3 en el global y devolviéndole la emoción a la definición. Sin embargo, en la sexta manga Kawakami recuperó su mejor nivel, abrió una ventaja de siete puntos y, aunque el colombiano recortó distancias, cerró el partido 11-6 para quedarse con el oro.

Tras el partido, el colombiano habló con el Servicio de Información Olímpica: «Estoy muy feliz de participar en estos Juegos. Fue muy duro, pero lo logramos, aunque no nos lleváramos el oro. Estoy muy contento porque es la primera medalla de Colombia. Me preparé mucho para esto. Esta medalla es para toda mi familia y para los aficionados colombianos que están aquí». Sobre el manejo de la presión agregó: «Empecé cuando tenía 10 años, así que me he acostumbrado. Me calmo y sigo».

Una medalla histórica para Colombia y para el continente

La plata de Otálvaro es la primera medalla de Colombia en Dakar 2026 y la primera del país en el tenis de mesa de unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Según el Comité Olímpico Colombiano, es además la primera presea de un deportista del continente americano en este deporte, tanto en los Olímpicos de la Juventud como en los Juegos Olímpicos. En redes sociales resaltan otro dato que dimensiona la hazaña: el antioqueño fue el único medallista no asiático del tenis de mesa en esta cita, en un deporte tradicionalmente dominado por los asiáticos.

El camino invicto hasta la final

Otálvaro llegó a la definición sin conocer la derrota. En la fase de grupos superó al costarricense Lucca Lobo, al francés Noah Vitel y al peruano Samuel Duffoo; en octavos de final venció al español Ladimir Mayorov, y en cuartos protagonizó una de las batallas del torneo al imponerse al chino Hechen Li, uno de los favoritos al título, en 41 minutos con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10. Este mismo jueves, en la semifinal, derrotó 4-1 al hongkonés Ki Ho Li (11-6, 11-7, 9-11, 11-6 y 11-7) para asegurar su lugar en el podio.

Kawakami, por su parte, confirmó por qué es el número uno del mundo sub-17: venía de vencer en semifinales al surcoreano Seungsoo Lee y ya se había coronado campeón en la modalidad de dobles mixtos de estos Juegos.

Un prodigio de 16 años con los ojos en Los Ángeles 2028

Otálvaro, quinto del mundo en las categorías sub-17 y sub-19 y puesto 106 del escalafón general, fue uno de los abanderados de Colombia en la ceremonia de apertura de Dakar 2026. Sus padres viajaron por primera vez a verlo competir en vivo, después de organizar ventas y rifas para costear el viaje a Senegal, y lo acompañaron en esta jornada histórica junto a su entrenador, Juan Camilo Giraldo. La plata en Dakar ratifica al antioqueño como una de las mayores proyecciones del deporte nacional de cara al ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

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