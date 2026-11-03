A Daniel Sancho «solo le queda apelar al perdón real» en Tailandia, según Joaquín Campos

Resumen: Joaquín Campos asegura que la Embajada de España en Tailandia considera terminado el caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en 2023. Según el escritor, al español solo le quedaría mantener buen comportamiento en la prisión de Surat Thani y solicitar el perdón real del rey de Tailandia, mientras su defensa aún evalúa presentar un recurso ante el Tribunal Supremo tailandés. La abogada de la familia Arrieta sostiene que solo le serviría reconocer los hechos, pedir perdón y pagar la indemnización.

El caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, estaría llegando a su punto final. Al menos así lo asegura el escritor y periodista Joaquín Campos, uno de los comunicadores españoles que más de cerca ha seguido el proceso, quien reveló que para la Embajada de España en el país asiático el caso «está ya terminado».

De acuerdo con la revista Lecturas, Campos compartió nuevos datos sobre la posición del cuerpo diplomático español tras una reciente visita a Tailandia. Según contó, diferentes miembros de la Embajada accedieron al Tribunal Provincial de Samui y estuvieron presentes durante el juicio oral contra Sancho, que duró 24 días desde su primera sesión.

«No hay nada más que hacer»

El escritor explicó en su canal de YouTube lo que, según sus fuentes, piensa hoy la representación diplomática española sobre el caso que tiene como víctima al médico colombiano.

«¿Qué opina la embajada de Tailandia en España? Os voy a decir lo que yo sé. Están hasta el gorro del caso y necesitan que finalice mediáticamente o si no que les afecte lo menos posible. Yo sé que no están contentos con el padre, pero ya hay sentencia. Lo que no quieren es que esto les vuelva a salpicar, porque se metieron de lleno. La embajada, el cuerpo diplomático de Tailandia, entiende algo muy básico: que el caso está ya terminado», afirmó Campos.

Y fue más allá al resumir el escenario que, a su juicio, enfrenta hoy el hijo del actor Rodolfo Sancho: «No hay nada más que hacer. Solo que Daniel se porte bien y solicitar el perdón real. La embajada está un poco más tranquila esperando que esto no siga como un tsunami hacia arriba porque Rodolfo Sancho ha pasado del todo a la nada. La estrategia, los abogados, el ‘show’ televisivo, la docuserie…».

El perdón real, la única vía que ve Campos

Para el periodista, el único horizonte que le quedaría a Daniel Sancho pasa por mantener un buen comportamiento en la prisión de Surat Thani y solicitar el perdón del rey de Tailandia, una figura distinta al recurso judicial que depende de las autoridades del país asiático.

Sobre ese punto ya se había pronunciado Beatriz Uriarte, abogada que lidera la defensa de la familia Arrieta, en declaraciones a Europa Press recogidas por la citada revista: «Hemos escuchado que su recurso tenía más de 400 páginas, pero esas 400 páginas no han servido para absolutamente nada. Aquí lo único que va a servir es el perdón a la familia de Edwin Arrieta. Lo que tiene que hacer si quiere el perdón del Rey es algo que todavía no ha hecho: reconocer los hechos, pedir perdón y pagar la indemnización. Que reconozca que ha sido un asesinato premeditado y que los hechos que se han reflejado en la sentencia tengan una consecuencia que es esa cadena perpetua».

La defensa aún apuesta por el Tribunal Supremo

Sin embargo, la defensa de Sancho no se da por vencida. Marcos García Montes, uno de sus abogados en España, señaló hace unas semanas en Informativos Telecinco que todavía no han presentado el recurso ante el Tribunal Supremo de Tailandia: «Se ha presentado un escrito de aclaración sobre un asunto de testigos, pero todavía no tenemos emplazamiento para formalizar el recurso».

Campos, no obstante, cree que esa vía tiene poco recorrido: «Daniel ya no tiene en lo que defenderse. Hay sentencias que se pueden recurrir, pero no se pueden volver a juzgar. Esto es muy importante. Hace más de dos años que están limpiando constantemente su imagen. Daniel Sancho no puede salir. Lo que ha hecho es una brutalidad. Es vox populi».

El escritor también dejó una crítica al trabajo diplomático: «Yo siempre he dicho que las actuaciones diplomáticas no las considero acordes a las funciones que tendrían que haber hecho».

El caso que conmocionó a Colombia

Daniel Sancho confesó ante las autoridades tailandesas haber descuartizado el cuerpo de Edwin Arrieta, aunque siempre alegó que la muerte del cirujano colombiano fue «accidental»: según su versión, todo ocurrió durante una pelea en la que Arrieta se golpeó la cabeza contra el lavamanos. La justicia de Tailandia no le creyó y el 29 de agosto de 2024 lo condenó a cadena perpetua por asesinato premeditado, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan. La pena de muerte que inicialmente podía enfrentar fue reducida a cadena perpetua debido a su colaboración durante la investigación.

El pasado 25 de septiembre, la justicia tailandesa rechazó las apelaciones de ambas partes y confirmó íntegramente la sentencia, que también incluye la condena por la ocultación y el descuartizamiento del cadáver del colombiano y por la destrucción de su pasaporte. Sancho siguió esa diligencia por videoconferencia desde la cárcel de Surat Thani, donde permanece recluido.

Mientras su defensa define si acude al Supremo, la posibilidad del perdón real sigue sobre la mesa como la carta que, según Campos y la abogada de la familia Arrieta, podría cambiar el destino del español.

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