Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Falsos perfiles, fotos íntimas y amenazas: así funcionaba una red de extorsión desde La Picota

    Una investigación reveló cómo funcionaba una extorsión desde La Picota con perfiles falsos, fotografías íntimas y amenazas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Falsos perfiles, fotos íntimas y amenazas: así funcionaba una red de extorsión desde La Picota
    Foto de cortesía.
    Falsos perfiles, fotos íntimas y amenazas: así funcionaba una red de extorsión desde La Picota

    Resumen: Fiscalía identificó una red de extorsión desde La Picota que habría obtenido más de $4.900 millones mediante perfiles falsos, amenazas y estafas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una estructura señalada de realizar extorsión desde La Picota, mediante llamadas, perfiles falsos en WhatsApp y amenazas dirigidas a personas de diferentes regiones del país.

    La investigación estableció que los integrantes de la red presuntamente burlaban los controles penitenciarios para acceder a celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.

    Con estos recursos contactaban a potenciales víctimas y desarrollaban diferentes modalidades de engaño. Según el ente investigador, la organización habría obtenido más de $4.900 millones con estas actividades.

    Una de ellas consistía en crear perfiles falsos de mujeres y ofrecer supuestos servicios sexuales. Durante las conversaciones, los señalados integrantes obtenían fotografías íntimas o utilizaban imágenes tomadas de redes sociales para realizar montajes.

    Después, amenazaban con divulgar ese contenido y exigían dinero para evitar su publicación. Tras conseguir un primer pago, las intimidaciones podían aumentar para obtener nuevas transferencias.

    Lea también: ¡Pilas pues! Ampliaron hasta el 21 de septiembre el plazo para votar por Presupuesto Participativo

    El rastreo financiero fue uno de los elementos centrales de la investigación. La Fiscalía examinó más de 631.000 operaciones y documentó 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Los recursos eran enviados a billeteras digitales y cuentas de terceros, desde donde posteriormente se distribuían o retiraban en efectivo.

    De acuerdo con la Fiscalía, parte del dinero habría sido utilizada para adquirir seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo. También se detectó un esquema que habría permitido ocultar al menos $2.000 millones en un periodo inferior a cuatro años.

    La investigación señala como presunto articulador a Fabián, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien permanece privado de la libertad. Paralelamente, el CTI, con apoyo de la DIJIN, capturó a tres de sus familiares.

    Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario luego de la imputación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.