¿Rumbo a Estados Unidos? Flávio Bolsonaro ya habría salido de Brasil

Resumen: Flávio Bolsonaro ya estaría rumbo a Estados Unidos, según Metrópoles, pese a que la Policía Federal canceló sus pasaportes por orden de Alexandre de Moraes. Otras versiones señalan que el avión en que viajaría no despegó de Puerto Iguazú, Argentina, donde Migraciones niega su ingreso.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, ya estaría rumbo a Estados Unidos, según afirmó este martes el portal brasileño Metrópoles citando a personas cercanas a la familia. El reporte, publicado hacia la 1:41 p. m. (hora de Brasilia), asegura que «el avión está en vuelo», aunque convive con versiones contradictorias sobre el paradero del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con Metrópoles, el senador estaba desaparecido desde la mañana de este martes. Su último mensaje fue enviado hacia las 8:00 a. m. (hora de Brasilia) al senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña, a quien le dijo que estaba «enfriando la cabeza», sin confirmar si había dejado Brasil. Marinho, por su parte, había negado horas antes que el excandidato hubiera salido del país.

La versión de la madrugada: un avión que no despegó de Argentina

La información de Metrópoles se conoce después de que el portal argentino Infobae reportara en la madrugada que Bolsonaro habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad para abordar un vuelo privado desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con destino a Fort Lauderdale, en Florida, ciudad donde reside actualmente su hermano Eduardo Bolsonaro.

Según esa versión, el senador viajaría a bordo de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly S.A., que habría solicitado los trámites de aduana y migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes, con despegue previsto para las 2:00 a. m. de este martes (hora local argentina, la misma de Brasilia).

Sin embargo, el diario La Nación, citando fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, informó que la partida no se concretó porque uno de los cuatro pasajeros no llegó, y la Policía de Misiones confirmó que la aeronave permanece en Puerto Iguazú. El sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 registra que el avión llegó a esa ciudad a las 11:45 p. m. del lunes desde Buenos Aires y no ha vuelto a despegar. Medios locales señalaron que podría intentar salir hacia las 5:00 p. m., y el portal Misiones Online reportó que la aviación civil argentina no había autorizado el vuelo hacia Estados Unidos.

El Gobierno argentino, además, negó oficialmente el ingreso del senador: la Dirección Nacional de Migraciones afirmó en un comunicado que no registra entrada alguna de Flávio Bolsonaro al país y que, tras inspeccionar la aeronave, «no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro». Un vocero del gobierno de Javier Milei dio la misma versión a la agencia Bloomberg.

La Policía Federal de Brasil, por su parte, verificó que el senador tampoco figura en los controles migratorios regulares brasileños y adelanta gestiones con las autoridades argentinas para establecer dónde se encuentra.

La orden judicial sobre los pasaportes

El presunto viaje ocurre justo después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le ordenara el domingo en la noche entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibiera salir del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucraría empresas del abogado Willer Tomaz y casas de apuestas. La decisión también le prohibió cualquier contacto con Tomaz y ordenó la cancelación de todos sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático.

El senador fue notificado el lunes hacia las 11:00 a. m., cuando salía de la casa de su padre en Brasilia. «Cuando estaba saliendo, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y, en medio de la calle, fui notificado de que debo entregar mis pasaportes», relató en un video publicado después en redes sociales, en el que criticó la decisión de Moraes y aseguró que la acataría. Bolsonaro y Tomaz confirman su amistad, pero niegan ser socios y rechazan cualquier irregularidad.

Vencido el plazo sin que constara la entrega, la Policía Federal procedió este martes a cancelar los pasaportes en su sistema de control y anunció que informará al ministro Moraes sobre el estado de la entrega ordenada. El excandidato también es investigado formalmente por la Policía Federal en otro expediente sobre la posible comisión de delitos relacionados con la financiación de «Dark Horse», la película sobre la trayectoria de su padre.

El contexto: una derrota que no reconoce

Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro desde 2019, perdió el domingo la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, que se impuso con el 51,78 % de los votos válidos frente al 48,22 % del candidato del Partido Liberal (PL), una diferencia de más de 4,4 millones de votos, y gobernará un cuarto mandato desde el 1 de enero de 2027.

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El excandidato no reconoció el resultado y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la prórroga de dos horas de la votación ordenada por el ministro Cristiano Zanin. Mientras esa disputa avanza ante la Justicia Electoral, su paradero sigue siendo este martes una incógnita: la versión más reciente lo pone en el aire rumbo a Estados Unidos; la anterior, aún sin confirmación oficial, lo dejaba en tierra, a la espera de un avión en la frontera entre Argentina y Brasil.

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