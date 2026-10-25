Lula se mantiene en la presidencia de Brasil: ganó la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro

Resumen: Con el 99,79% de las mesas escrutadas, Lula da Silva ganó la segunda vuelta en Brasil con el 51,76% de los votos válidos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro y se mantendrá en la presidencia para un cuarto mandato. Es la primera vez desde 1989 que un candidato pierde la primera vuelta y gana la segunda.

Luiz Inácio Lula da Silva se mantendrá en la presidencia de Brasil. Con el 99,79% de las mesas electorales escrutadas, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) consolidados por el panel de O Globo hasta las 9:17 p. m. (hora de Brasilia), el mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,76% de los votos válidos, 64.092.177, contra el 48,24% del senador Flávio Bolsonaro (PL), que sumó 59.734.450. La diferencia, de más de 4,3 millones de votos, ya no se puede revertir y el panel electoral lo da como elegido.

La proyección del instituto Datafolha, divulgada hacia las 8:55 p. m. con el 76,98% de las urnas totalizadas, ya había confirmado que Bolsonaro no podía alcanzarlo: en ese corte Lula tenía el 51,17% y su ventaja no dejó de crecer a medida que avanzó el escrutinio. Con este resultado, el líder petista, de 80 años, gobernará un cuarto mandato, que empezará el 1 de enero de 2027.

Una remontada histórica

La victoria de Lula es, según el diario Folha de S.Paulo, la primera vez desde el regreso de las elecciones directas en 1989 que un candidato pierde la primera vuelta y termina ganando la presidencia en la segunda. En la votación del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se había impuesto con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del presidente, una ventaja de casi dos puntos que desapareció en las tres semanas de campaña del balotaje.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, senador por Río de Janeiro desde 2019, llegó al balotaje empujado por el voto conservador del interior del país y por el desgaste del gobierno, pero no le alcanzó para frenar la remontada del petista.

Una jornada marcada por la prórroga inédita

La elección se definió en una jornada sin precedentes: cumplido el cierre reglamentario de las 5:00 p. m., el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin ordenó extender la votación dos horas más en todo el país, hasta las 7:00 p. m., tras pedidos de ambas campañas por los problemas de transporte público y las lluvias en varias ciudades. La decisión, la primera de ese tipo en la historia electoral de Brasil según Folha, fue duramente cuestionada por la derecha y generó roces dentro del propio TSE.

Por la prórroga, la totalización de votos quedó paralizada después de un primer corte con apenas el 0,25% del escrutinio, correspondiente a mesas instaladas en el exterior, donde Lula aventajaba. El conteo se reanudó al nuevo cierre y en poco más de dos horas el TSE totalizó prácticamente todo el país.

Los números del balotaje

De un padrón de 158,7 millones de electores, los votos válidos sumaron 123.826.627. Los votos en blanco fueron el 1,12% (1.427.880) y los nulos el 2,12% (2.717.354), mientras la abstención llegó al 19,21%, con 30.422.432 ciudadanos que no votaron.

La segunda vuelta era obligada para definir si la derecha consolidaba su avance en la región o si Lula lograba la remontada tras perder la primera vuelta, en una elección seguida de cerca en toda América Latina. El resultado mantiene a Brasil, la mayor economía de la región, bajo el gobierno de la izquierda por cuatro años más.

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