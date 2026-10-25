Resumen: Flávio Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta de Brasil y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la prórroga de la votación que ordenó el ministro Cristiano Zanin. Los presidentes del STF, del TSE y del Congreso sí reconocieron el resultado.

Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y dice que pedirá anular las elecciones en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro no reconoció la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y anunció que pedirá la anulación de los comicios, en declaraciones ante sus aliados en Brasilia recogidas por los medios brasileños.

«Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que estas cosas ocurrieron; vamos a pedir la anulación de estas elecciones», declaró el candidato derrotado, citando la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de extender la votación dos horas más en todo el país, según reportó CNN Brasil.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, Lula se impuso con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Bolsonaro, una diferencia de más de 4,4 millones de votos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya declaró ganador al presidente.

«No voy a aceptar que la regla del juego se cambie a la mitad del juego»

Según el diario O Globo, Bolsonaro cargó directamente contra Zanin. «El ministro Zanin atropelló a la Justicia especializada al prorrogar las elecciones por dos horas. Hubo una ruptura total de la igualdad de condiciones entre brasileños de varios estados. Hay muchas cosas que deben hacerse antes de reconocer esta trampa que acaba de ocurrir», afirmó.

«Es inexplicable lo que pasó. En palabras de algunos ministros, las elecciones deberían haber sido anuladas. Vamos a usar nuestro derecho, vamos a pedir la anulación de estas elecciones. No voy a aceptar que la regla del juego se cambie a la mitad del juego, una vez más por los amigos de Lula», agregó el senador, que no precisó a qué ministros se refería.

O Globo subraya que, en sus críticas a la prórroga, Bolsonaro no mencionó que su propia campaña, la del Partido Liberal (PL), había solicitado la extensión del horario en cinco estados: Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo y Río Grande del Sur.

Una jornada electoral sin precedentes

La segunda vuelta se desarrolló este domingo en medio de una polémica inédita: cumplido el cierre reglamentario de las 5:00 p. m. (hora de Brasilia), Zanin ordenó mantener abiertas las urnas hasta las 7:00 p. m. tras los pedidos de ambas campañas por los problemas de transporte público y las lluvias en varias ciudades. La orden llegó cuando algunas mesas ya habían cerrado y no se sabe con claridad cuántos votos se emitieron en el tiempo adicional, según reportó Associated Press.

La derecha brasileña ya había calificado la prórroga como «un verdadero golpe», mientras que dentro del propio TSE hubo reclamos por la intromisión del Supremo en sus competencias. La totalización de votos quedó paralizada tras un primer corte del 0,25% y solo se reanudó al nuevo cierre.

Los jefes de los poderes sí reconocieron el resultado

De espaldas al anuncio de Bolsonaro, los presidentes del STF, Edson Fachin; del TSE, Kassio Nunes Marques; del Senado, Davi Alcolumbre; y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, reconocieron la reelección de Lula, según O Globo.

El senador siguió el escrutinio en la casa que sirvió como comité de campaña en Brasilia, acompañado entre otros por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y por el coordinador de su campaña, el senador Rogério Marinho. El ambiente, festivo al comienzo de la noche cuando llegó a aventajar a Lula con el 12% del escrutinio, fue apagándose a medida que el presidente consolidó su ventaja, describe O Globo.

El discurso de Lula

Lula celebró la victoria con sus aliados en São Paulo. En su primer discurso como reelecto, recogido por Folha de S.Paulo, agradeció a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a los votantes jóvenes, y destacó que esta elección tuvo «el menor número de abstenciones» y «el menor número de votos nulos» de la historia del país. Prometió cambiar su forma de gobernar, trabajar con un Congreso de mayoría de derecha y regular las redes sociales, en una jornada que calificó, según UOL, como «la derrota de la mentira y del negacionismo».

El pedido de anulación que anunció Bolsonaro deberá tramitarse ante la Justicia Electoral, la misma que este domingo declaró la victoria del presidente para un cuarto mandato.

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