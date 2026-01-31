Menú Últimas noticias
    Romeo, el gatico, se perdió en el oriente de Medellín y su familia lo busca

    El gatico es muy miedoso y porta collar rojo

    Publicado por: SoloDuque

    Romeo, el gatico, se perdió en el oriente de Medellín y su familia lo busca

    Minuto30.com .- Romeo, un hermoso gato bicolor (blanco y negro) se perdió por Barrios de Jesús, oriente de Medellín, el pasado 28 de enero.

    El gatico es muy miedoso y porta collar rojo. Si lo llama por su nombre entiende. La mascota tiene dos añitos y su tamaño es medio pequeño.

    Fue visto por última vez la noche del miércoles 28 en la carrera 9 con calle 49C.

    Como característica especial, el gatico tiene una manchita negra en la barbilla, debajo de la boquita.

    Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero, comuníquese al whatsapp 3205641913. La familia del gatico lo espera.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


