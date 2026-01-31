Romeo, el gatico, se perdió en el oriente de Medellín y su familia lo busca

Resumen: El gatico es muy miedoso y porta collar rojo. Si lo llama por su nombre entiende. La mascota tiene dos añitos y su tamaño es medio pequeño.
Minuto30.com .- Romeo, un hermoso gato bicolor (blanco y negro) se perdió por Barrios de Jesús, oriente de Medellín, el pasado 28 de enero.
El gatico es muy miedoso y porta collar rojo. Si lo llama por su nombre entiende. La mascota tiene dos añitos y su tamaño es medio pequeño.
Fue visto por última vez la noche del miércoles 28 en la carrera 9 con calle 49C.
Como característica especial, el gatico tiene una manchita negra en la barbilla, debajo de la boquita.
Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero, comuníquese al whatsapp 3205641913. La familia del gatico lo espera.
