Resumen: La Parroquia El Señor de los Milagros denunció un hurto en la capilla de la vereda El Espinal, en San Pedro de los Milagros. Según el comunicado del 2 de noviembre, violentaron la reja externa y las cerraduras para sustraer elementos religiosos y enseres de cocina. La parroquia rechazó lo ocurrido e invitó a informar a las autoridades cualquier dato que permita esclarecer el caso.

Ni la capilla se salvó: forzaron rejas y cerraduras para robar en San Pedro de los Milagros

Una capilla de la vereda El Espinal, en San Pedro de los Milagros, fue blanco de un hurto que generó el rechazo de la comunidad parroquial. La Parroquia El Señor de los Milagros denunció que desconocidos ingresaron al lugar y se llevaron elementos religiosos y enseres de cocina.

Según el comunicado de la parroquia, fechado el 2 de noviembre de 2026, para entrar a la capilla fueron violentadas la reja externa y las cerraduras. La denuncia describe una afectación al espacio de encuentro y oración de esta comunidad rural del Norte de Antioquia.

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¿Qué denunció la parroquia sobre el robo en la capilla?

La parroquia expresó su profundo rechazo por lo ocurrido y señaló que la pérdida no se limita a los objetos sustraídos. En su pronunciamiento destacó que la dotación y el sostenimiento de la capilla son fruto de los aportes y del esfuerzo compartido de los habitantes.

«Cada uno de estos elementos representa el compromiso de quienes trabajan por mantener vivos los lugares de encuentro, oración y celebración de nuestra fe», indicó la comunidad parroquial en el comunicado.

El mensaje también hace énfasis en el valor espiritual y comunitario del lugar. Para la parroquia, el robo afecta el sentir de quienes contribuyen con generosidad a conservar estos espacios al servicio de todos.

El pronunciamiento no detalla un inventario completo de los elementos sustraídos ni establece su valor económico. Por ello, no hay una cifra de pérdidas consignada en ese comunicado.

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El llamado a quienes tengan información

La Parroquia El Señor de los Milagros invitó a los ciudadanos a permanecer atentos e informar a las autoridades competentes cualquier dato que ayude a esclarecer lo sucedido en la capilla.

También llamó a la conciencia colectiva, al respeto mutuo y al cuidado de los bienes que pertenecen a la comunidad. Su mensaje reafirma el compromiso con la convivencia y con la protección de los espacios de fe.

La petición busca que la colaboración ciudadana contribuya al esclarecimiento del hurto. El comunicado no identifica a los responsables ni anuncia capturas relacionadas con el caso.