Resumen: Dos hombres de 32 y 56 años fueron capturados en el barrio Madera de Bello tras una riña en la que varias personas fueron amenazadas con armas de fuego. La Policía les halló dos armas y 17 cartuchos; quedaron a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas.

Riña con armas de fuego en el barrio Madera: el susto que puso en alerta a Bello

Una riña en el barrio Madera de Bello, al norte del Valle de Aburrá, terminó con dos hombres capturados por la Policía Nacional, luego de que varios ciudadanos fueran intimidados y amenazados con armas de fuego en plena vía pública. La rápida reacción de las autoridades evitó que la confrontación pasara a mayores.

El procedimiento se activó luego de que la central de radio de la Policía recibiera una alerta sobre una confrontación entre varias personas en este sector belanita. De inmediato, los uniformados de vigilancia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación, controlar la riña y proteger a los residentes del barrio, que temían que los hechos escalaran.

¿Cómo capturaron a los señalados tras la riña en Bello?

Según el teniente coronel José Fernando Mazo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la información entregada por los propios afectados fue clave para identificar y ubicar a los presuntos responsables, dos hombres de 32 y 56 años, que habrían protagonizado la riña en el barrio Madera.

“Tras recibir la alerta a través de la central de radio, nuestras patrullas llegaron al lugar y, con base en la información suministrada por los afectados, ubicaron a dos hombres. Durante el procedimiento de registro les fueron halladas dos armas de fuego y diecisiete cartuchos”, explicó el oficial.

En total, las autoridades incautaron dos armas de fuego y 17 cartuchos, elementos que quedaron como material probatorio dentro del proceso. Según el reporte policial, los dos hombres habrían usado esas armas para amenazar a varias personas durante la riña, lo que elevó la tensión entre los residentes del sector.

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¿Por qué delito responden los capturados?

Tras el procedimiento, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los detenidos deberán comparecer ante las autoridades judiciales en las audiencias preliminares, durante las cuales se definirá su situación jurídica.

Vale recordar que el artículo 365 del Código Penal colombiano castiga el porte o la tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal con penas de nueve a doce años de prisión. Esa pena puede aumentar, incluso duplicarse, cuando concurren circunstancias como la coparticipación criminal, la resistencia violenta a las autoridades o el uso de armas modificadas que aumenten su letalidad.

En Colombia, el porte de armas de fuego de defensa personal exige un permiso de la autoridad competente, por lo que tenerlas o portarlas sin ese aval constituye un delito. En este caso, los dos capturados no contaban con permiso para portar las armas que les fueron halladas, según el reporte de las autoridades.

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¿Qué dijo la Policía sobre la seguridad en el sector?

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que este operativo hace parte de las acciones de vigilancia y control que se adelantan en los municipios del área metropolitana para prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

De igual manera, las autoridades destacaron que la rápida intervención policial permitió controlar la riña y reducir el riesgo para la integridad de las personas involucradas y de los demás habitantes del barrio Madera.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la comunidad de Bello a reportar oportunamente cualquier confrontación o amenaza con armas de fuego, para que riñas como la del barrio Madera no terminen en hechos de mayor gravedad y los responsables respondan ante la justicia.