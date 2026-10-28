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Resumen: La Alcaldía de Bello declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta por el movimiento en masa activo en el sector La Sonora, que afectó a 8 viviendas. Hay casas selladas y ayudas humanitarias entregadas a las familias.

Calamidad pública en Bello: la ladera de La Sonora sigue en movimiento y hay casas selladas

La calamidad pública quedó declarada en Bello por el movimiento en masa que sigue activo en el sector La Sonora y que afectó a 8 viviendas en la noche del 26 de octubre. La Alcaldía también declaró la urgencia manifiesta.

La decisión se tomó en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (COMGERD), realizada el 27 de octubre.

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¿Qué implica la calamidad pública en La Sonora?

Según la Alcaldía, la declaratoria busca facilitar la coordinación institucional y adelantar las acciones necesarias para atender la emergencia, responder a las afectaciones y proteger a la población expuesta.

La urgencia manifiesta, por su parte, es una causal de contratación directa prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

De acuerdo con la evaluación técnica en la zona, el movimiento en masa es de considerable magnitud y permanece activo, por lo que podría comprometer la seguridad y la vida de las personas que habitan en sectores aledaños.

¿Qué se hizo con las familias afectadas?

La Alcaldía realizó una jornada de atención y oferta institucional con las secretarías de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural; Adulto Mayor; Inclusión Social y Participación Ciudadana; Gestión del Riesgo y Atención a Desastres; y Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Personería de Bello.

Jornada de atención a las familias afectadas en La Sonora. Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

Junto con la comisión técnica de la Secretaría de Gestión del Riesgo, se hicieron inspecciones en las viviendas comprometidas para evaluar sus condiciones y definir las medidas de seguridad necesarias.

También se realizaron sellamientos preventivos en las viviendas de alto riesgo, para impedir el ingreso de personas y evitar situaciones que pongan en peligro su integridad.

Sellamiento preventivo de una vivienda en condición de alto riesgo. Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

Además, se completó la entrega de ayudas humanitarias a las familias que estaban pendientes, incluidas las que no se encontraban en sus viviendas cuando ocurrió la emergencia.

Entrega de ayudas humanitarias. Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

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¿Qué recomienda la Alcaldía a la comunidad?

La Alcaldía, por medio de los organismos de socorro, hizo un llamado a acatar las recomendaciones, evitar acercarse a la zona comprometida y, sobre todo, no ingresar a las viviendas selladas por su condición de alto riesgo.

También pidió informar oportunamente cualquier situación que pueda representar un peligro y mantenerse atentos a los canales oficiales.

Mientras tanto, la Alcaldía continúa con la evaluación del terreno, el acompañamiento a las familias y las medidas de prevención y respuesta.