¿Busca apoyo para educación superior? Medellín abre 832 cupos y ya corre el plazo

Resumen: La Alcaldía de Medellín anunció 832 cupos de créditos condonables de Fondos Sapiencia para pregrados del semestre 2027-1, con más de $66.000 millones. La convocatoria para nuevos aspirantes va del 29 de octubre al 19 de noviembre de 2026 al mediodía. Hay 136 cupos con recursos ordinarios y 696 de Presupuesto Participativo. La postulación es gratuita y se realiza por los canales oficiales de Sapiencia.

Acceder a la educación superior tendrá una nueva oportunidad en Medellín. La Alcaldía anunció una convocatoria de 832 cupos de créditos condonables de Fondos Sapiencia para quienes buscan iniciar o continuar un pregrado en el primer semestre de 2027. Las postulaciones estarán abiertas del 29 de octubre al 19 de noviembre de 2026, al mediodía.

Para esta apertura se destinarán más de $66.000 millones. Del total de cupos, 136 se financiarán con recursos ordinarios de la ciudad y otros 696 con Presupuesto Participativo, el mecanismo mediante el cual las comunidades priorizan recursos para sus territorios.

La oportunidad está dirigida a personas nacidas en Medellín o que acrediten residencia continua en la ciudad durante los últimos tres años. Sin embargo, ese es uno de los requisitos: cada aspirante debe revisar las condiciones de la línea a la que se postula y completar el proceso por los canales oficiales.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Quiénes pueden postularse a los apoyos de educación superior?

La línea de pregrados de Sapiencia contempla financiación para programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales en instituciones privadas del Valle de Aburrá que tengan el acuerdo correspondiente con la entidad. Pueden aspirar quienes estén estudiando, hayan sido admitidos o se encuentren en proceso de admisión.

Entre los requisitos generales publicados por la agencia están ser bachiller o estar próximo a graduarse de grado once y poder certificarlo al momento de la matrícula. También se exige haber presentado las pruebas de Estado Icfes, Saber 11 o su equivalente.

En los cupos de Presupuesto Participativo, el territorio también cuenta. Los aspirantes deben demostrar residencia mínima de tres años en la comuna o corregimiento por el que participan y verificar que ese territorio tenga recursos disponibles para la convocatoria.

Las condiciones generales incluyen una disposición diferencial para la población trans, cuyo requisito de permanencia en Medellín es de un año previo a la apertura. La revisión de los requisitos y de los impedimentos debe hacerse antes de diligenciar la solicitud.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cómo inscribirse y qué revisar antes de enviar el formulario?

El trámite de postulación es gratuito y se realiza a través del sitio oficial de Sapiencia. Allí se pueden consultar las líneas, los requisitos y los pasos del proceso. La fecha de cierre para los nuevos aspirantes a estos 832 cupos es el 19 de noviembre, al mediodía.

Es importante distinguir el apoyo de una asignación automática: postularse exige completar el proceso y cumplir las condiciones establecidas. Además, se trata de créditos condonables, por lo que los beneficiarios deben atender las obligaciones de su línea para acceder a la condonación.

El reglamento general contempla impedimentos, como recibir otro apoyo con recursos públicos de Medellín en la misma modalidad de matrícula o sostenimiento. También establece condiciones para quienes ya tienen un título universitario, con excepciones para técnicos profesionales o tecnólogos que continúan su formación por las rutas previstas.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Renovaciones y balance de los Fondos Sapiencia

La apertura también contempla una línea especial para integrantes activos del Consejo Distrital de Juventud (CDJ). Por otra parte, Sapiencia llamó a quienes ya tienen un beneficio a realizar su renovación para 2027-1, un trámite necesario para mantener la continuidad de los desembolsos y cuyo calendario debe consultarse según el fondo.

La Alcaldía reportó que 3.685 personas han recibido becas y créditos condonables durante el actual periodo, frente a una meta de 2.600 para el cuatrienio. En Matrícula Cero, una estrategia distinta, el balance entregado es de 53.400 apoyos frente a los 108.000 proyectados.

La directora encargada de Sapiencia, Laura Sepúlveda Marín, señaló que la nueva convocatoria busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en las comunas y corregimientos. Los interesados pueden revisar en la plataforma oficial las condiciones de ingreso, mientras los beneficiarios actuales deben consultar allí los pasos de su renovación.