Resumen: Rigoberto Urán fue al Estrecho del Magdalena, en San Agustín (Huila), tras la Ruta Harold Tejada. Un conocido se lanzó, él miró desde la roca y después pidió no hacer gracias con la vida. Hay video y fotos del momento.

Rigo en la roca y su amigo arrastrado por el agua: ¡Qué maravilla el estrecho del río Magdalena!

Rigoberto Urán sabe subir montañas, pero esta vez el que dio de qué hablar fue el que se paró a mirar. Tras la Ruta Harold Tejada, en el sur del Huila, el ciclista se fue de paseo al Estrecho del Magdalena y volvió con un mensaje entre serio y de buen humor para sus seguidores: «Por hacer una gracia no arriesguemos la vida».

El mensaje, difundido en redes sociales este domingo 25 de octubre, llegó con un video y varias imágenes tomadas junto al río. En ellas se ve a Urán de pie sobre las rocas, con casco, gafas y descalzo, como quien llegó a la fiesta antes que los demás. En otra imagen aparece otro deportista en pleno salto sobre la roca, junto a la corriente.



Foto: Redes Sociales

«Mi conocido se tiró y salió bien»

La frase más comentada es la de «mi conocido». Según escribió el pedalista, un conocido suyo se lanzó y salió bien, y el que se quedó con la cara de espectador fue él. Urán no dice más sobre quién se lanzó, así que el misterio del «conocido» queda abierto para quienes vean el video.

«¡Qué maravilla el estrecho del río Magdalena, muchachos! Mi conocido se tiró y salió bien, pero después el guía nos contó que allí se han perdido vidas. Por hacer una gracia no arriesguemos la vida: respetemos la fuerza de la naturaleza», escribió el ciclista.

Después del chiste viene la parte seria, que el propio Urán puso en su mensaje: según cuenta, fue el guía quien les explicó que en ese lugar se han perdido vidas. El mensaje no da cifras ni detalles de esos hechos.

Un río que se encoge hasta los 2,20 metros

El Estrecho del Magdalena está en el municipio de San Agustín, en el Huila. Según la oferta turística del departamento, allí el río, que nace en el Macizo colombiano, atraviesa un lecho de roca volcánica y reduce su cauce a unos 2,20 metros de ancho. Es un punto de referencia para el turismo de naturaleza y para dos rutas de rafting de alta dificultad, una de grado 4 y otra de grado 5.

Con tan poco espacio, el agua corre con la fuerza de quien llega tarde a una cita, y de ahí el llamado de Urán a respetar la naturaleza.

Una ruta con figuras del ciclismo y buen ambiente

Urán estuvo en el sur del Huila para la segunda edición de la Ruta Harold Tejada «Un Viaje Ancestral», que se cumplió este domingo con epicentro en Pitalito. El evento reunió a figuras del pedalismo como Egan Bernal, Nairo Quintana y el uruguayo Tomás Silva, además de exciclistas como Jarlinson Pantano y Víctor Hugo Peña. El anfitrión fue el ciclista huilense Harold Tejada.

El recorrido pasó por Pitalito, Isnos, Obando, el Estrecho del Magdalena y San Agustín, para regresar a Pitalito. La ruta larga o Gran Fondo, de 108,86 kilómetros, salió a las 5:30 de la mañana y pasaba por el Parque Arqueológico de San Agustín y por el Estrecho. La media, de 80,13 kilómetros, y la corta, de 51,88 kilómetros, completaban las tres opciones para ciclistas de distintos niveles. La llegada y la premiación estaban previstas en el Velódromo de Pitalito.

En la rueda de prensa previa, realizada en el Parque Arqueológico de San Agustín, Urán dijo que «uno es extranjero en su propia tierra y muchas veces se sorprende de las cosas que tenemos por acá». Harold Tejada, por su parte, expresó su deseo de que «se mueva la economía, el turismo, que la gente venga y conozca de dónde nació Harold Tejada». Según el presentador del evento, se superaron los 1.000 inscritos.

Gracias, Huila

El ciclista cerró su mensaje agradeciendo a Harold Tejada y a la gente del Huila «por tanto cariño este fin de semana», e invitó a conocer la región y a disfrutarla «con responsabilidad». Es decir, paseo sí, pero con casco, con guía y con los pies donde corresponde.

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