Egan Bernal y Laura Rojas se consagraron campeones de los Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 tras cuatro jornadas en Cundinamarca. Foto: cortesía Revista Mundo Ciclístico / Créditos al autor / Imagen tomada de COC

Resumen: Egan Bernal descartó su retiro en un comunicado: tiene contrato con Ineos hasta 2029 y quiere correr en 2027, aunque reveló que está en una pausa.

¡Egan Bernal rompió el silencio! Esto dijo sobre su supuesto retiro del ciclismo

Egan Bernal rompió el silencio y frenó los rumores sobre un posible adiós al ciclismo. Este jueves 8 de octubre, el corredor colombiano aclaró que no anuncia su retiro y que su intención es comenzar la próxima temporada.

El pronunciamiento llegó pocas horas después de que la prensa cercana al ciclismo internacional asegurara que, presuntamente, pondría fin a su carrera al cierre de la presente temporada.

Lejos de ser un mensaje breve, Egan Bernal compartió con sus seguidores un texto extenso en el que hizo una reflexión profunda y aprovechó para desahogarse. Aunque dejó claro que quiere seguir, el tono del mensaje mantuvo cierto suspenso sobre lo que viene.

Uno de los puntos clave del comunicado es su vínculo con Ineos Grenadiers. El ciclista reiteró que tiene contrato con el equipo británico hasta 2029 y que, por ahora, su plan es encarar la temporada 2027.

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Sin embargo, el zipaquireño también reveló que se encuentra en medio de una pausa, un detalle que deja algunas preguntas abiertas sobre su presente.

La carrera de Egan Bernal es una de las más destacadas del ciclismo colombiano. En 2019 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y, en 2021, se quedó con el Giro de Italia.

Meses después, en enero de 2022, sufrió un grave accidente mientras entrenaba en Colombia, del que tuvo que recuperarse durante meses para regresar a la competencia.

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