Resumen: El pelotón rinde un emotivo pasillo de honor a Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026. El ciclista colombiano se retira tras 17 exitosas temporadas en la élite.

Emotivo pasillo de honor: Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional en el Giro de Emilia 2026

Minuto30.com .- El ciclismo mundial despide hoy, sábado 3 de octubre, a una de las máximas figuras del deporte latinoamericano. El ciclista colombiano Nairo Quintana cuelga oficialmente la bicicleta durante la disputa del Giro de Emilia 2026 en Italia, cerrando un ciclo brillante de 17 temporadas en la élite del ciclismo internacional.

El momento más emotivo de la jornada quedó registrado en video antes de tomar la salida, cuando el pelotón internacional se organizó para rendirle un sentido homenaje. Los corredores formaron un pasillo de honor, aplaudiendo el paso del boyacense hacia la línea de meta, un gesto de profundo respeto por parte de sus colegas y rivales.

El fin de una era para el deporte colombiano

La elección del Giro de Emilia como escenario de despedida marca el punto final de una trayectoria deportiva que redefinió el ciclismo para Colombia. El homenaje del pelotón subraya el impacto de Quintana en las carreteras europeas a lo largo de casi dos décadas.

Los aspectos más destacados de esta histórica jornada de retiro incluyen:

Reconocimiento internacional: El pasillo de honor, un tributo reservado para las grandes leyendas del deporte, evidenció la admiración del lote mundial hacia el colombiano.

17 temporadas al máximo nivel: Quintana culmina una carrera extensa y laureada, en la que se consolidó como uno de los escaladores más temidos y respetados de su generación.

Los videos del homenaje rápidamente se tomaron las redes sociales y las transmisiones deportivas, permitiendo a los aficionados alrededor del mundo unirse a la despedida.

Con su retiro en esta clásica de otoño italiana, Nairo Quintana pone fin a una carrera en la que llevó la bandera de Colombia a lo más alto de los podios europeos, dejando un legado imborrable para las futuras generaciones de ciclistas.