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Rigoberto salió a enseñarle a pedalear a su hijo y terminó con una sorpresa en plena rodada

Rigoberto quiso compartir una rodada con Máximo, pero algo cambió el paseo y desató las ocurrencias del exciclista.

Publicado por: Melissa Noreña

Rigoberto salió a enseñarle a pedalear a su hijo y terminó con una sorpresa en plena rodada
Foto: Captura de Instagram @rigobertouran
Rigoberto salió a enseñarle a pedalear a su hijo y terminó con una sorpresa en plena rodada

Resumen: Rigoberto Urán compartió una escena familiar mientras acompañaba a su hijo Máximo a montar bicicleta. El niño se quedó dormido sobre el manubrio y el exciclista bromeó sobre la dureza del deporte. El video muestra al pequeño con casco y a su padre ayudándolo con una barra de empuje.

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Rigoberto Urán salió a enseñarle a montar bicicleta a su hijo Máximo y terminó grabando una escena que lo puso a bromear sobre la dureza del ciclismo. El pequeño, con casco rosado y botas rojas, no pudo con el sueño durante el recorrido.

En el video compartido en Instagram, Máximo se queda dormido sobre el manubrio mientras su padre lo acompaña y lo ayuda con una barra de empuje.

¿Qué le dijo Rigoberto a Máximo?

El exciclista reaccionó con su particular sentido del humor: «El ciclismo es muy duro, mi amor… pero dormido se siente menos», comentó mientras registraba el momento.

También se sorprendió por lo poco que habían avanzado antes de que al niño le ganara el cansancio. «No llevamos dos kilómetros y mi muchacho ya está dormido», añadió el antioqueño.

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Una rodada con el humor de Rigoberto

Entre las ocurrencias, Rigoberto recordó el esfuerzo de los corredores en competencias como el Tour de Francia y le dijo a su hijo que «no le tocó fácil al cucho».

La salida dejó ver al exciclista en su faceta de papá: pendiente del pequeño sobre la bicicleta y convirtiendo el sueño de Máximo en motivo de conversación. Esta vez, lejos del pelotón profesional, el reto estaba en acompañar los primeros pedales de su hijo.

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Ver esta publicación en Instagram de Rigoberto Urán (@rigobertouran)
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