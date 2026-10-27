Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella presentó a alias ‘Primo Sangre’ como segundo cabecilla del frente 36, pero fuentes consultadas señalan que era un jefe de comisión bajo las órdenes de alias ‘Pimpón’. El abatido, un francotirador entrenado en la frontera con Venezuela, tenía parentesco con alias ‘Leo’ o ‘Firu’ y pretendía ingresar al frente 34 en el Chocó.

Alias ‘Primo Sangre’: el francotirador al que le inflaron el rango en el frente 36

Alias ‘Primo Sangre’, el hombre dado de baja por la Policía Nacional en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín, no era el segundo cabecilla del frente 36 de las disidencias de las FARC en Antioquia, como lo había presentado la versión oficial. Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que su verdadero rango era el de jefe de comisión.

El presidente Abelardo de la Espriella, en su visita a Antioquia, reportó mediante un comunicado oficial la muerte de alias ‘Primo Sangre’ a manos de un grupo especial de la Policía Nacional y lo señaló como el segundo al mando de esa estructura criminal. El mandatario también aseguró en sus redes sociales que el cabecilla fue abatido al oponer resistencia durante el operativo y advirtió que la Fuerza Pública irá por los cabecillas, las armas, las finanzas y las estructuras criminales que operan en Medellín y Antioquia.

Sin embargo, la investigación periodística encontró un panorama distinto: alias ‘Primo Sangre’ tenía parentesco familiar con alias ‘Leo’ o ‘Firu’, hoy capturado y quien fue jefe del frente 36, pero no ocupaba el segundo lugar en la línea de mando. Ese frente, según las fuentes, hoy es comandado por alias ‘Chejo’.

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¿Cuál era el verdadero rango de alias ‘Primo Sangre’?

De acuerdo con las fuentes consultadas, el hombre abatido era un jefe de comisión y estaba bajo las órdenes de alias ‘Pimpón’, quien hace parte del estado mayor del grupo ilegal de alias ‘Calarcá’ y podría ser el tercero en la línea de mando, con injerencia en los municipios de Campamento y Guadalupe, en el norte de Antioquia.

El operativo en el que cayó se realizó en el corregimiento de San Cristóbal y, por el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre el procedimiento. Además del guerrillero abatido, fue capturada una mujer, presuntamente su pareja sentimental, y dos hombres más que lo acompañaban y que están siendo identificados.

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Francotirador entrenado en la frontera con Venezuela

Sobre el perfil de alias ‘Primo Sangre’, las fuentes indicaron que había sido entrenado como francotirador en la frontera con Venezuela, donde el frente 33 de alias ‘Calarcá’ tiene un centro de entrenamiento.

También trascendió que tenía la intención de ingresar al frente 34, que está en proceso de reactivación en El Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en límites con Antioquia, donde alias ‘Arley’ trata de reforzarlo. Por su experiencia y cercanía con los jefes del frente 36, estructura que apoya esa reactivación, el hombre podría haber aspirado a un cargo relevante en ese frente, que ha sido desmantelado en dos ocasiones.

La diferencia entre la versión oficial y la que manejan las fuentes consultadas radica en el lugar que ocupaba alias ‘Primo Sangre’ dentro de la estructura: mientras el comunicado presidencial lo ubicó como segundo cabecilla del frente 36, las fuentes lo describen como un jefe de comisión con experiencia militar, entrenado como francotirador y con intenciones de escalar en otra estructura de las disidencias.

La muerte de alias ‘Primo Sangre’ hace parte del amplio operativo de seguridad que se desarrolló entre la noche del lunes 26 y la madrugada del martes 27 de octubre en Medellín y Antioquia, con un balance preliminar de 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones, según el reporte entregado por el presidente.

Sobre el golpe a esa estructura, el alcalde Federico Gutiérrez había asegurado que alias ‘Primo Sangre’ buscaba revivir las células terroristas del frente 36 en Medellín. «Esto es muy importante, es un golpe contundente y quiero agradecerle de nuevo a nuestra fuerza pública», expresó el mandatario local.