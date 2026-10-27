Resumen: Un incendio en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en el oriente de Neiva, obligó a una perrita atrapada en el balcón de un quinto piso a lanzarse al vacío. Vecinos intentaron recibirla con una sábana, pero chocó contra un balcón inferior. Sobrevivió con quemaduras, una lesión en la boca y una posible fractura, y recibe atención veterinaria. No hubo personas heridas y los bomberos controlaron el fuego.

¡Salto desesperado! Perrita se lanzó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva

Una emergencia por incendio en un conjunto residencial del oriente de Neiva, en el Huila, dejó cuantiosos daños materiales y una escena que ha conmovido a las redes sociales: una perrita, atrapada en el balcón de un quinto piso y rodeada de humo, se lanzó al vacío para escapar de las llamas.

El momento quedó grabado en video por testigos y circuló rápidamente en plataformas digitales, donde miles de personas reaccionaron con angustia, alivio y también con críticas hacia quienes presenciaron lo ocurrido.

#ATENTOS. Perrito se lanzó desesperado desde el quinto piso de un edificio para huir de un voraz incendio registrado en el conjunto residencial Torres de Alejandría (Neiva); la mascota fue trasladada de urgencia a clínica veterinaria mientras se aguarda un reporte sobre su salud. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

¿Dónde empezó el fuego en Neiva?

Según los reportes conocidos, las llamas se originaron en un apartamento del quinto piso del conjunto residencial Torres de Alejandría, ubicado en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de la capital huilense. El suceso se habría registrado el lunes 26 de octubre.

Mientras el fuego y el humo denso avanzaban por el inmueble, varios residentes salieron de sus viviendas y se concentraron en la parte exterior del edificio. La preocupación aumentó cuando vieron que dentro del apartamento en llamas había quedado una mascota sin forma de salir.

Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió el llamado con dos máquinas y ocho unidades, y logró controlar por completo el incendio. El teniente Helmer Pérez Cerquera, comandante de la institución, explicó que los equipos encontraron el fuego en el apartamento del quinto piso y realizaron las maniobras necesarias para extinguirlo.

El salto de la perrita que quedó en video

En las imágenes se ve al animal moviéndose por el balcón, desesperado y buscando una salida entre el humo. Abajo, varios vecinos se organizaron con rapidez: extendieron una sábana con la intención de amortiguar una posible caída.

Sin embargo, el intento no salió como esperaban. La perrita pasó por encima de las barandas y saltó desde el quinto piso. En el descenso chocó contra la estructura de un balcón de un piso inferior, lo que desvió su trayectoria antes de llegar al suelo, lejos de la sábana.

Tras el impacto, los habitantes del conjunto corrieron a auxiliarla y gestionaron su traslado de urgencia a una clínica veterinaria. Mientras tanto, otros residentes usaron mangueras y extintores para evitar que el fuego se propagara a otras zonas de la copropiedad, hasta la llegada de los bomberos.

¿Cómo está la mascota?

Pese a la gravedad de la caída, la perrita sobrevivió. De acuerdo con la información difundida en medios locales y en cuentas regionales de noticias, que la identificaron como Molly, presenta quemaduras en el cuerpo, una lesión en la boca y una posible fractura en una de sus patas. Permanece bajo observación veterinaria mientras se conoce un nuevo reporte sobre su estado de salud.

Su historia se volvió tendencia porque, dentro de la tragedia, dejó un mensaje de esperanza: el animal logró resistir un salto de varios metros y hoy recibe atención médica.

Reacciones en redes sociales

El video generó una ola de comentarios. Muchos usuarios expresaron su alivio por saber que la mascota está viva y enviaron mensajes de ánimo para su recuperación y para la familia afectada por el incendio.

Otros, en cambio, cuestionaron la reacción de algunos testigos. Varios internautas consideraron que se pudo hacer más para recibir al animal en el aire y criticaron a quienes prefirieron grabar con sus celulares en lugar de ayudar en la maniobra de rescate.

¿Qué causó el incendio?

Por ahora, las causas del incendio no han sido establecidas. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar qué originó el fuego en el apartamento, que quedó con importantes afectaciones en su estructura y enseres.

Los organismos de socorro suelen recomendar a las familias no dejar a sus mascotas encerradas cuando se ausenten, mantener revisadas las conexiones eléctricas y de gas, y conocer las rutas de evacuación del edificio. Ante una emergencia de este tipo, también piden llamar de inmediato a la línea de bomberos y no intentar controlar un fuego de gran tamaño sin la ayuda de personal capacitado.

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Fotos: Redes sociales