Resumen: Reykon abrió su doble fecha en el Movistar Arena de Bogotá con un show de más de tres horas ante cerca de 10.000 asistentes. La noche del viernes 6 de noviembre tuvo cinco invitados: Golpe a Golpe, Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez. El segundo concierto es este sábado 7 de noviembre.

Reykon se tomó Bogotá: así fue su primera noche en el Movistar Arena con invitados de lujo

El cantante antioqueño Reykon cumplió su cita con Bogotá. Este viernes 6 de noviembre, ‘El Líder’ del reguetón colombiano ofreció el primero de dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena, donde cerca de 10.000 personas cantaron junto a él los éxitos que han marcado su trayectoria.

La presentación se extendió por más de tres horas y confirmó la vigencia del artista paisa, que volvió a encontrarse con su público en la capital con un espectáculo de gran formato, después de varios años alejado de este tipo de escenarios en la ciudad.

Andrés Felipe Robledo Londoño, nombre de pila de Reykon, es oriundo de Envigado y es reconocido como uno de los referentes del género urbano colombiano, con una carrera que incluye colaboraciones con figuras de la talla de Daddy Yankee y J Balvin. Su regreso a las tarimas de gran formato tiene además un significado especial: en agosto pasado fue sometido a una cirugía de columna y compartió con sus seguidores un proceso de recuperación que atravesó con la intención firme de retomar sus proyectos y actividades.

Un show por capítulos, de ‘La Santa’ a ‘Tu Cuerpo Me Llama’

La fiesta comenzó cerca de las 9:00 de la noche y se prolongó hasta después de la medianoche. Desde los primeros minutos, el público acompañó al cantante en un espectáculo dividido en capítulos, pensado para recorrer los distintos momentos de su carrera musical y combinar las canciones que lo hicieron famoso con sus lanzamientos más recientes.

Todo arrancó con ‘La Santa’, uno de los temas más coreados de la noche, y el cierre llegó con ‘Tu Cuerpo Me Llama’. Entre ambos sonaron otros éxitos como ‘Te Gateo’ y ‘Mi Señorita’, además de las colaboraciones que interpretó junto a los invitados de la velada.

En redes sociales circularon de inmediato los registros del concierto. El propio artista compartió en su cuenta de Instagram algunos de los momentos más especiales que dejó la primera noche:

Cinco invitados de lujo acompañaron a Reykon en su debut en la capital

Uno de los grandes atractivos de la noche fue la lista de invitados que subieron al escenario del Movistar Arena. Golpe a Golpe, Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez compartieron tarima con ‘El Líder’ y sorprendieron a los cerca de 10.000 asistentes.

La variedad musical también tuvo su espacio. La aparición de Hebert Vargas le dio a la noche un momento dedicado al vallenato, uno de los más aplaudidos de la jornada, mientras que Nio García y J Álvarez sumaron su cuota de reguetón y Golpe a Golpe y Pasabordo representaron el sonido colombiano que acompañó a toda una generación.

Los asistentes también se encargaron de documentar la noche con sus propios videos. Este fue uno de los que más se movió en redes, grabado desde el público en pleno concierto:

Reykon repite este sábado en el Movistar Arena

Tras la presentación del viernes, Reykon volverá al mismo escenario este sábado 7 de noviembre para cumplir con la fecha originalmente anunciada de su espectáculo «No Se Te Olvidó».

La función del sábado fue la primera en salir a la venta y su acogida entre los fanáticos motivó la apertura de una segunda presentación, que terminó realizándose este viernes. Las entradas para ambas fechas se pusieron a la venta a través de TuBoleta, la boletería oficial del evento.

Para la noche del sábado, la apertura de puertas está programada a las 5:00 de la tarde y el inicio oficial del espectáculo a las 8:00 de la noche.

Con esta doble presentación en la capital, Reykon celebra su trayectoria y el respaldo de una generación que creció escuchando sus canciones, en uno de los reencuentros más esperados por sus seguidores en Bogotá.

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