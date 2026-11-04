Reykon se toma Bogotá por partida doble: dos noches seguidas en el Movistar Arena

Resumen: Reykon se presentará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. La ficha de TuBoleta para el día 6 anuncia apertura de puertas a las 5:00 p.m., concierto a las 8:00 p.m. y edad mínima de 18 años. Los precios de la etapa final parten de $157.000 más servicio, sujetos a disponibilidad y cambios.

Reykon vuelve a Bogotá y lo hace por partida doble. El reguetonero paisa se presentará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, en dos noches seguidas de música urbana en la capital.

El artista, conocido como “El Líder”, confirmó la doble fecha en la capital con su gira “No se te olvidó”, un reencuentro con el público bogotano alrededor de los temas más reconocidos de su trayectoria, en el recinto de conciertos bogotano.

Entre las canciones que los seguidores esperan escuchar en vivo están “La Santa”, “Señorita” y “Secretos”, canciones de distintas etapas de su carrera. Por ahora, esos títulos hacen parte de las expectativas de los seguidores y no de una lista confirmada por el cantante para estas presentaciones.

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En las últimas horas circula en redes sociales una lista con las canciones que podrían sonar en los conciertos de Bogotá. Sin embargo, se trata de una selección hecha por los propios fanáticos y no corresponde al setlist oficial del artista. La selección que circule entre los asistentes no permite asegurar el orden de las canciones ni los temas que interpretará durante cada noche.

¿Cuándo y a qué hora son los conciertos de Reykon en Bogotá?

La cita es el viernes 6 y sábado 7 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en la localidad de Teusaquillo, en el occidente de la capital. De acuerdo con la boletería oficial, para el concierto del 6 de noviembre las puertas abren a las 5:00 p.m. y el espectáculo está programado para las 8:00 p.m. El evento es solo para mayores de 18 años.

Antes de organizar el ingreso, los asistentes deben revisar la fecha impresa en su entrada: son dos presentaciones en días distintos. Los horarios y las condiciones detalladas en esta nota corresponden a la ficha del 6 de noviembre y no deben trasladarse automáticamente al espectáculo del sábado.

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Boletas para ver a Reykon en Bogotá: estos son los precios

La ficha del concierto del 6 de noviembre está publicada en TuBoleta, la boletería oficial del evento. En la tabla de la etapa final, los precios base arrancan en $157.000 más el cargo por servicio para las localidades del piso 3. El cargo para esa entrada es de $32.000. Los valores cambian según la ubicación: el piso 2 se mueve entre $220.000 y $280.000, la platea está en $230.000 más servicio y la tribuna fan llega a $400.000 más servicio.

La página marca las preventas de clientes Movistar y preinscritos como agotadas y sitúa el inicio de la venta general el 6 de agosto. Esto no equivale a confirmar disponibilidad actual en cada localidad. Los precios pueden cambiar y la compra puede incluir un cargo adicional por transacción o método de entrega, informado antes del pago.

La organización informa que el concierto del viernes tendrá silletería numerada en las localidades identificadas de esa forma, mientras que platea es de admisión general. También establece un máximo de seis boletas por transacción. Estos detalles deben revisarse al elegir la localidad y antes de completar la compra.

La trayectoria de “El Líder”

Nacido en Envigado, Antioquia, el 12 de diciembre de 1986, Reykon lleva más de dos décadas en la música. Empezó en el dúo Mike & Musik, se consolidó como solista y en 2012 se convirtió en colaborador de Daddy Yankee, en la nueva versión de “Señorita”. Un año después fue el primer artista urbano del país en hacer gira en Australia.

Ganador de los Premios Nuestra Tierra y con una carrera respaldada por Warner Music Latina, el paisa ha puesto a sonar éxitos como “Sin miedo”, “Imaginándote” y “Déjame te explico”, este último disco de platino en Colombia, que lo mantienen vigente entre las generaciones que crecieron con el reguetón nacional.

Para quienes asistirán a ver a Reykon, la recomendación es comprobar fecha, localidad y condiciones de ingreso en la entrada. La boletería advierte que la programación y los horarios pueden cambiar por razones de operación o decisiones de las autoridades y los organizadores.