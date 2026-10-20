Reyes y Morelos aún no regresan: así está el parte médico de Atlético Nacional en la fecha 15

Resumen: El departamento médico de Atlético Nacional reportó el 19 de octubre que Andrés Reyes inició entrenamientos grupales y Alfredo Morelos sigue en readaptación de campo. Ninguno está disponible aún para jugar; Tesillo también avanza, mientras Marlos Moreno e Ian Poveda continúan sus procesos de recuperación.

El departamento médico de Atlético Nacional entregó el parte oficial de los jugadores que atraviesan procesos de recuperación, de cara a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II, que el equipo antioqueño disputa este martes 20 de octubre ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Las dos figuras más esperadas por la hinchada, el defensor Andrés Reyes y el delantero Alfredo Morelos, siguen sin regresar y no hacen parte de la delegación que viajó a Norte de Santander.

El reporte, fechado el 19 de octubre, detalla el estado de cinco futbolistas que se han perdido varios compromisos del segundo semestre y que son piezas importantes en los planes del entrenador Lucas González, obligado a rotar la nómina por el apretado calendario del equipo verdolaga.

Andrés Reyes: inició entrenamientos grupales

La mejor noticia del parte es la evolución de Andrés Reyes. El defensor central ya inició entrenamientos grupales, el primer paso formal dentro de su proceso de vuelta. Sin embargo, que un jugador se reintegre al trabajo con sus compañeros no significa que esté en condiciones de jugar: antes debe completar la readaptación a los ritmos de competencia y recibir el alta del cuerpo médico, por lo que su nombre no aparece en la convocatoria para Cúcuta y su regreso a los partidos aún no tiene fecha definida.

Alfredo Morelos: en readaptación de campo

Alfredo Morelos, por su parte, continúa en readaptación de campo, una fase en la que el delantero realiza trabajos con balón y cargas progresivas sobre el terreno de juego, pero todavía por fuera de las sesiones colectivas completas. El ‘9’ es una de las bajas más sensibles del semestre para el ataque antioqueño y, por ahora, no hay plazo oficial para su regreso a una convocatoria.

El resto del parte médico

El reporte del club confirma además la situación de otros tres jugadores. William Tesillo, al igual que Reyes, ya inició entrenamientos grupales y avanza en su recuperación. Marlos Moreno sigue trabajando en la superación de una lesión muscular en los isquiotibiales. Y la situación más delicada es la de Ian Poveda, quien fue sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo; su tiempo de incapacidad dependerá de los hallazgos que arroje el procedimiento.

Un hospital que empieza a aliviarse

El parte deja un balance mixto para Nacional: hay avances concretos, como el regreso de Reyes y Tesillo al trabajo grupal, pero ninguno de los cinco está disponible todavía para jugar. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue administrando el plantel con rotaciones permanentes. Para la visita al Cúcuta, por ejemplo, viajaron 20 jugadores con varios juveniles, el regreso de James Rodríguez y el descanso del capitán Franco Armani, una decisión técnica en medio de una racha de cuatro partidos en diez días.

Después del compromiso en el General Santander, Atlético Nacional recibirá el jueves al Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot, otro reto para una nómina que espera ir recuperando poco a poco a sus lesionados para el tramo decisivo del semestre, en el que el equipo pelea por el liderato de la Liga y por asegurar su cupo a los cuadrangulares semifinales.

Las ausencias han pesado especialmente en la zona ofensiva. Con Morelos por fuera, el equipo ha disputado gran parte del semestre sin un centrodelantero natural, una carencia que el cuerpo técnico ha resuelto con alternativas como Andrés Sarmiento y el juvenil Emmanuel Benítez, autor de uno de los goles en la reciente goleada 1-4 sobre Boyacá Chicó en Tunja. En defensa, la baja simultánea de Reyes y Tesillo obligó a rearmar la zaga con nombres como César Haydar y Néider Parra, que han respondido con solidez.

La evolución de los lesionados será clave para un cierre de año exigente: Nacional sigue vivo en la Liga, donde llega con 26 puntos y opciones de liderato, y en la Copa Colombia, donde acaba de superar al Deportivo Independiente Medellín en los cuartos de final. Recuperar a sus figuras a tiempo es uno de los objetivos internos del cuerpo médico y del cuerpo técnico.

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