Resumen: Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reestructurar su esquema habitual para afrontar este importante choque del fútbol colombiano y podría ser la oportunidad para que James sea inicialista.

Más de medio equipo son las bajas confirmadas en Atlético Nacional para el duelo ante Junior

Minuto30.com .- Este miércoles 30 de septiembre, Atlético Nacional afrontará su compromiso frente al Junior con múltiples ausencias en su nómina. El equipo verdolaga no podrá contar con ocho de sus jugadores debido a una combinación de contingencias médicas, decisiones del cuerpo técnico y compromisos internacionales.

De acuerdo con el reporte de novedades del club, las bajas para este encuentro se dividen en los siguientes grupos:

Departamento médico: Cinco jugadores se encuentran bajo el cuidado y observación del staff médico. A la ya conocida baja prolongada de Cristian ‘Chicho’ Arango (lesión de ligamento cruzado anterior), se suman Alfredo Morelos y Marlos Moreno (ambos con lesiones musculares en los isquiotibiales), Andrés Reyes (contusión en la rodilla derecha) y Nicolás Rodríguez (esguince de ligamento colateral lateral).

Decisión técnica: El mediocampista Jorman Campuzano no fue incluido en la lista final de convocados por determinación del cuerpo técnico, quedando al margen de este compromiso.

Ausencias por Selección: A las bajas locales se suman las de los jugadores Velásquez y Rengifo, quienes no estarán disponibles por encontrarse actualmente concentrados con la Selección Colombia de mayores. Ambos futbolistas están a dos días de disputar su segundo partido amistoso de la gira en Estados Unidos.

Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reestructurar su esquema habitual para afrontar este importante choque del fútbol colombiano y podría ser la oportunidad para que James sea inicialista.

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