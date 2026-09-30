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    Más de medio equipo son las bajas confirmadas en Atlético Nacional para el duelo ante Junior

    contingencias médicas, decisiones del cuerpo técnico y compromisos internacionales afectan a nacional

    Publicado por: SoloDuque

    El "Verde" recupera a su motor: Jorman Campuzano regresa al césped
    Jorman Campuzano en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Más de medio equipo son las bajas confirmadas en Atlético Nacional para el duelo ante Junior

    Resumen: Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reestructurar su esquema habitual para afrontar este importante choque del fútbol colombiano y podría ser la oportunidad para que James sea inicialista.

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    Minuto30.com .- Este miércoles 30 de septiembre, Atlético Nacional afrontará su compromiso frente al Junior con múltiples ausencias en su nómina. El equipo verdolaga no podrá contar con ocho de sus jugadores debido a una combinación de contingencias médicas, decisiones del cuerpo técnico y compromisos internacionales.

    De acuerdo con el reporte de novedades del club, las bajas para este encuentro se dividen en los siguientes grupos:

    Departamento médico: Cinco jugadores se encuentran bajo el cuidado y observación del staff médico. A la ya conocida baja prolongada de Cristian ‘Chicho’ Arango (lesión de ligamento cruzado anterior), se suman Alfredo Morelos y Marlos Moreno (ambos con lesiones musculares en los isquiotibiales), Andrés Reyes (contusión en la rodilla derecha) y Nicolás Rodríguez (esguince de ligamento colateral lateral).

    Decisión técnica: El mediocampista Jorman Campuzano no fue incluido en la lista final de convocados por determinación del cuerpo técnico, quedando al margen de este compromiso.

    Ausencias por Selección: A las bajas locales se suman las de los jugadores Velásquez y Rengifo, quienes no estarán disponibles por encontrarse actualmente concentrados con la Selección Colombia de mayores. Ambos futbolistas están a dos días de disputar su segundo partido amistoso de la gira en Estados Unidos.

    Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reestructurar su esquema habitual para afrontar este importante choque del fútbol colombiano y podría ser la oportunidad para que James sea inicialista.

    Lea también: Nacional confirma que «Chicho» Arango será operado en los próximos días de la grave lesión de rodilla

    nacional lesionados

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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