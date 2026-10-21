Revelan las últimas imágenes con vida del extranjero hallado muerto en un hotel de Laureles

Resumen: Cámaras de seguridad registraron los últimos momentos con vida del extranjero hallado muerto en un hotel de Laureles, en Medellín. Entró a un local a las 9:44 p. m. del 17 de octubre y salió un minuto después. Medicina Legal determinará la causa de su muerte.

Cámaras de seguridad de un establecimiento comercial del barrio Laureles, en Medellín, registraron los últimos momentos con vida del hombre extranjero que fue hallado muerto en la habitación de un hotel del sector. Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran al visitante la noche del sábado 17 de octubre, pocas horas antes de que se perdiera todo contacto con él.

Qué muestran las cámaras de seguridad

De acuerdo con los registros, el hombre, de 53 años y de origen puertorriqueño, entró al local hacia las 9:44 de la noche. Allí habló con una empleada del negocio, que le entregó un objeto personal que habría olvidado minutos antes cuando fue a comprar algunos productos. Según las versiones conocidas, se trataba de unas llaves o de su billetera, y la conversación fue breve.

En las grabaciones se ve que el visitante permaneció pocos minutos en el lugar y que hacia las 9:45 p. m. salió del establecimiento. Esas son, hasta ahora, las últimas imágenes conocidas de él con vida.

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Sus últimas horas, según las versiones preliminares

Tras salir del local, el hombre habría ido a encontrarse con un amigo en un establecimiento comercial de la zona de La 70, un sector de bares y restaurantes cercano al hotel donde se hospedaba. Había llegado a la ciudad el viernes y, según los reportes, solía visitarla con frecuencia.

Lo que se sabe indica que regresó al alojamiento en las primeras horas del domingo. Desde ese día, su conductor y sus allegados no volvieron a tener noticias de él. El lunes 19 de octubre, hacia las 9:00 de la mañana, el conductor que lo transportaba en sus recorridos por la ciudad lo buscó porque no respondía los mensajes. Ante la insistencia, el personal del hotel ingresó a la habitación y lo encontró sin vida.

La investigación y las hipótesis

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo y a la habitación, que según los primeros reportes estaba desordenada y sin algunas pertenencias de valor. Una de las hipótesis que se manejan es que le habrían suministrado alguna sustancia similar a la escopolamina. Se trata de una versión preliminar que no tiene confirmación oficial.

Será Medicina Legal la entidad que establezca la causa de la muerte y si hubo intervención de terceros. Entre los puntos que las autoridades buscan esclarecer están quién estuvo con él en las horas previas, quién habría ingresado con él al hotel en la madrugada del domingo y si realmente se llevaron objetos de la habitación.

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Mientras avanzan esas diligencias, las imágenes de las cámaras de seguridad se convierten en uno de los elementos para reconstruir su recorrido de ese sábado. Las autoridades no han entregado conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.

Reacción desde Puerto Rico

El caso ha tenido eco en Puerto Rico, de donde era originario el hombre. La Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de ese territorio indicó que, hasta el momento, ninguno de sus familiares se había comunicado directamente con esa oficina. También señaló que ya se envió una comunicación al consulado de Colombia para atender la situación, aunque todavía no se había recibido información oficial sobre el caso.

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Un caso que suma a las alertas

Con este caso, las autoridades registran cuatro homicidios de extranjeros no venezolanos en el Valle de Aburrá, dos de ellos ocurridos en el último mes. Esa cifra mantiene la atención sobre la seguridad de los visitantes que llegan a Medellín y sobre los delitos en los que se suministran sustancias para dejar a las víctimas indefensas.

Mientras la Fiscalía avanza en las pesquisas, las imágenes de las cámaras de seguridad se convierten en un insumo para reconstruir con precisión el recorrido del visitante durante ese sábado y establecer con quién estuvo antes de regresar al hotel.

El caso sigue en investigación. Cualquier novedad sobre las pesquisas, el dictamen de Medicina Legal o la identificación de las personas que estuvieron con él será informada por este medio.