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Resumen: Un ciudadano estadounidense de 77 años denunció la pérdida de cerca de $70 millones en dinero, dispositivos electrónicos y joyas, tras recibir la visita de dos mujeres en un hotel de Usaquén, en el norte de Bogotá. Según su relato, comenzó a sentirse mareado y perdió la memoria de lo ocurrido. Al día siguiente, despertó en una clínica y descubrió que también se habían realizado movimientos bancarios que asegura no haber autorizado. Aunque existen grabaciones de seguridad y datos de identificación de las visitantes, las autoridades no han confirmado capturas ni el uso de escopolamina.

¡Lo drogaron y le habrían robado $70 millones! Estadounidense denuncia hurto en hotel de Bogotá

Un ciudadano estadounidense de 77 años denunció la pérdida de dinero, dispositivos electrónicos y joyas luego de recibir la visita de dos mujeres en el hotel donde se alojaba, en el norte de Bogotá. Según su relato, comenzó a sentirse mareado y perdió la memoria de lo ocurrido. Al día siguiente, despertó en una clínica y descubrió que había sufrido pérdidas que calcula en cerca de $70 millones.

La víctima fue identificada como Bakkar Mike Khaled, quien se hospedaba en el hotel Faranda Belvedere, ubicado en la localidad de Usaquén. Los hechos habrían ocurrido el jueves 15 de octubre de 2026 y son materia de investigación.

De acuerdo con su denuncia conocida por El Tiempo, dos mujeres llegaron a la recepción alrededor de las 8:00 p. m. para preguntar por él. Después de que autorizara su ingreso, ambas subieron a su habitación.

Khaled relató que, minutos después, empezó a sentirse “muy mareado” y dejó de recordar lo sucedido. Su siguiente recuerdo corresponde al día siguiente, cuando se encontraba en la Clínica del Country, hacia el mediodía.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre capturas o imputaciones relacionadas con el caso.

Los objetos y el dinero que habría perdido el estadounidense

En su denuncia, Khaled reportó la desaparición de un iPad Pro, un iPhone 16 Pro, un reloj Apple, dos tarjetas de crédito —una Mastercard y otra American Express— y varias joyas.

El perjuicio económico también incluiría movimientos bancarios que el hombre asegura no haber autorizado. Según su declaración, estas operaciones representarían cerca de $54 millones, mientras que el total de las pérdidas materiales y económicas ascendería a aproximadamente $70 millones.

Personas cercanas a la víctima señalaron al mismo medio que los dispositivos electrónicos habrían sido utilizados para acceder a sus claves y productos bancarios. Según indicaron, las transacciones se habrían realizado el viernes 16 de octubre, mientras Khaled permanecía en la clínica.

Sus allegados afirmaron que cuentan con comprobantes de las operaciones y que podrían entregarlos a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

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Las pistas que podrían ayudar a esclarecer el caso

El entorno del ciudadano estadounidense indicó que dispone de grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de los datos de identificación que las dos visitantes habrían proporcionado al ingresar al establecimiento.

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Según la denuncia, las mujeres tendrían aproximadamente 19 y 30 años. Khaled manifestó que estaría en capacidad de reconocerlas.

Estos elementos podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido durante la visita y establecer quiénes estuvieron involucrados. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que las mujeres hayan sido identificadas o vinculadas formalmente a una investigación.

¿Se confirmó el uso de escopolamina?

Tras lo ocurrido, surgieron sospechas sobre la posible utilización de una sustancia para incapacitar a la víctima. Khaled manifestó que no recuerda con claridad lo sucedido y planteó la posibilidad de que le hubieran suministrado alguna sustancia a través de un vaso de vidrio.

Sin embargo, no existe confirmación médica de que haya sido drogado con escopolamina ni información que permita determinar qué sustancia habría provocado el mareo y la pérdida de memoria.

El hombre también aseguró que no presentaba lesiones visibles y que no solicitó una valoración de Medicina Legal. Por ahora, la posible utilización de sustancias químicas continúa siendo una hipótesis y no un hecho confirmado.

Cifras de robos con sustancias químicas en Colombia

La información divulgada sobre el caso cita datos de la Fiscalía General de la Nación según los cuales, entre 2023 y septiembre de 2026, se registraron más de 5.700 robos presuntamente cometidos mediante sustancias químicas, como escopolamina y otros sedantes.

El mismo reporte señala que las denuncias pasaron de 275 casos en 2025 a 556 entre enero y octubre de 2026.

En cuanto al caso de Khaled, el esclarecimiento dependerá de la verificación de la denuncia, la revisión de las grabaciones de seguridad y el análisis de los movimientos financieros reportados.

Mientras avanzan las investigaciones, el ciudadano estadounidense calcula que perdió cerca de $70 millones en el episodio ocurrido en el hotel de Usaquén. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado capturas ni confirmado el uso de alguna sustancia.