Resumen: El sorteo 4780 de la Lotería del Huila se jugó el martes 3 de noviembre de 2026, con un premio mayor de $2.000 millones. La nota trae el número y la serie ganadores, los premios sin serie, todos los premios secos con número y serie, las aproximaciones y la fecha del próximo sorteo.

Resultados de la Lotería del Huila: sorteo 4780 del 3 de noviembre de 2026

La suerte también se repartió en el sur del país. En la noche del martes 3 de noviembre de 2026 se jugó el sorteo 4780 de la Lotería del Huila, que entrega cada semana un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de premios secos, premios sin serie y aproximaciones.

El número ganador del premio mayor fue el 6639 de la serie 167. Con este resultado, el afortunado que tenga el billete completo con la serie correspondiente se convierte en el nuevo multimillonario de esta lotería, que juega todos los martes en la noche.

En los premios sin serie también hubo ganadores: el número 8862 se llevó el Ganafijo y el 6639, el premio del mayor sin serie.

Premios secos del sorteo 4780

Además del premio mayor, el sorteo repartió un seco de 100 millones de pesos, uno de 60 millones, diez de 20 millones y quince de 10 millones. Estos son los números y las series ganadoras:

Seco de 100 millones: 6621, serie 114.

6621, serie 114. Seco de 60 millones: 2842, serie 039.

2842, serie 039. Secos de 20 millones: 0972 (142), 4433 (115), 7229 (058), 4972 (022), 9932 (004), 7558 (159), 5654 (092), 2159 (158), 8018 (128) y 7743 (096).

0972 (142), 4433 (115), 7229 (058), 4972 (022), 9932 (004), 7558 (159), 5654 (092), 2159 (158), 8018 (128) y 7743 (096). Secos de 10 millones: 2679 (158), 2510 (004), 7684 (166), 0722 (112), 1078 (019), 1634 (147), 6855 (024), 2886 (125), 9408 (014), 1687 (103), 8342 (010), 4703 (054), 2641 (046), 3637 (014) y 6028 (010).

Las aproximaciones también pagaron: el número anterior al mayor, 6638 de la serie 167, y el posterior, 6640 de la serie 167, resultaron premiados.

Tenga en cuenta que los premios secos y las aproximaciones se pagan según el número y la serie exactos del billete, por lo que se recomienda comparar ambos datos con el resultado oficial publicado por la lotería. En caso de duda, el billete puede verificarse con el lotero de confianza o en los canales oficiales de la Lotería del Huila.

Cómo cobrar un premio

El billete es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio, así que debe conservarse intacto, sin roturas, enmendaduras ni tachones. Para premios superiores a seis millones de pesos, el ganador debe acercarse a la sede de la Lotería del Huila, en la carrera 4 # 9-25 de Neiva, con el billete, la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria para iniciar el trámite de pago.

Una lotería con propósito social

Los recursos que recauda la Lotería del Huila se destinan a la inversión social del departamento, con el sector salud como principal beneficiario. Por eso, cada billete comprado también contribuye a sostener esos programas, más allá de la ilusión de ganarse el premio mayor.

Próximo sorteo

Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en los puntos de venta autorizados de todo el país, tanto físicos como digitales. El siguiente sorteo, el número 4781, se jugará el martes 10 de noviembre de 2026, y los resultados completos quedan publicados en el sitio oficial de la lotería, donde también se pueden consultar las actas y el histórico de sorteos anteriores.

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