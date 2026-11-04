Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4194 del 3 de noviembre de 2026

Resumen: El sorteo 4194 de la Lotería del Tolima se jugó el martes 3 de noviembre de 2026, corrido por el festivo del lunes 2. El premio mayor de $3.500 millones se despachó en Ibagué. La nota trae todos los premios secos con número y serie, cómo reclamar un premio y la fecha del próximo sorteo.

La Lotería del Tolima realizó el martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo número 4194, con un premio mayor de $3.500 millones. El número ganador fue el 8708 de la serie 133, despachado en Ibagué, según el plan de premios divulgado por la entidad tras el sorteo, que se jugó en martes por el festivo del lunes 2 de noviembre.

Además del premio mayor, el plan de premios superó los $13.400 millones e incluyó el mayor invertido en orden, Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también las imágenes con los resultados que aparecen al final de esta nota.

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Premio mayor de $3.500 millones

Premio mayor: número 8708, serie 133 (despachado en Ibagué).

número 8708, serie 133 (despachado en Ibagué). Mayor invertido en orden: número 8078, serie 133.

Para cobrar cualquiera de estos premios, el número y la serie del billete deben coincidir con los que aparecen en la lista. Si solo coincide el número, pero la serie es distinta, el billete no es ganador de ese premio.

Casa para Siempre y Cero Kilómetros

Casa para Siempre de $270 millones: número 9562, serie 239.

número 9562, serie 239. Cero Kilómetros de $240 millones: número 9024, serie 061.

Dulima Dorada de $150 millones

Número 6971 , serie 252

, serie 252 Número 7122, serie 267

El Top de la Suerte de $60 millones

Número 8807 , serie 214

, serie 214 Número 5161 , serie 065

, serie 065 Número 0574, serie 036

El Tren de la Fortuna de $45 millones

Número 1259 , serie 090

, serie 090 Número 0157 , serie 244

, serie 244 Número 5063 , serie 016

, serie 016 Número 4563, serie 166

Lluvia de Oro de $21 millones

Número 2462 , serie 028

, serie 028 Número 0995 , serie 189

, serie 189 Número 4201 , serie 032

, serie 032 Número 6228 , serie 058

, serie 058 Número 8577 , serie 105

, serie 105 Número 6156 , serie 046

, serie 046 Número 7312 , serie 252

, serie 252 Número 9887 , serie 068

, serie 068 Número 4651, serie 006

La Ráfaga Millonaria de $15 millones

Número 3285 , serie 251

, serie 251 Número 3542 , serie 046

, serie 046 Número 3348 , serie 016

, serie 016 Número 4228 , serie 276

, serie 276 Número 8456 , serie 170

, serie 170 Número 4733 , serie 209

, serie 209 Número 8619 , serie 012

, serie 012 Número 9008 , serie 128

, serie 128 Número 9397 , serie 001

, serie 001 Número 2562 , serie 012

, serie 012 Número 2777 , serie 272

, serie 272 Número 9079, serie 193

Travieso de la Tolima

El número del Travieso de la Tolima en este sorteo fue el 0761.

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Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería del Tolima hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El número identifica la combinación principal, la serie agrupa los billetes de un mismo número y la fecha indica para qué sorteo es válido. Los jugadores pueden comprar el billete completo o alguna de sus fracciones, y el valor del premio se reparte en proporción a las fracciones que se tengan.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. En caso de duda o diferencia entre los listados publicados en distintos medios, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la Lotería del Tolima.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo sin enmendaduras ni daños y comunicarse con la Lotería del Tolima o con su distribuidor autorizado para conocer los requisitos de cobro. Los premios menores suelen reclamarse a través de la red de distribución, mientras que los premios más altos se tramitan directamente con la entidad, que informa los documentos necesarios y los plazos para hacerlo.

También conviene recordar que los premios están sujetos a los impuestos y descuentos que establece la ley, y que el plazo para reclamar es limitado, por lo que no se recomienda dejar pasar el tiempo después del sorteo.

Próximo sorteo

La Lotería del Tolima juega todos los lunes; cuando el lunes es festivo, el sorteo pasa al martes, como ocurrió con esta jornada. El próximo sorteo, el 4195, será el lunes 9 de noviembre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se invita a comprar únicamente billetes de vendedores autorizados.

Minuto30 publica los resultados de las principales loterías del país después de cada sorteo, para que los jugadores puedan verificar sus números sin demora.

Resultados oficiales del sorteo 4194