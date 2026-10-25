Resultados de la Lotería del Cauca: sorteo 2634 del 24 de octubre de 2026

Resumen: Resultados del sorteo 2634 de la Lotería del Cauca del 24 de octubre de 2026: premio mayor de $8.000 millones, los 36 secos y cómo revisar su billete ahora.

La Lotería del Cauca realizó el sábado 24 de octubre de 2026 el sorteo número 2634, con un premio mayor de $8.000 millones. El número ganador fue el 9458 de la serie 226, despachado a Tunja, según los resultados publicados tras el sorteo y contrastados con otros medios.

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo incluyó 36 premios secos: uno de $300 millones, uno de $200 millones, dos de $100 millones, tres de $50 millones y 29 de $10 millones. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también la imagen de resultados que aparece al final de esta nota.

Los resultados fueron cotejados con Caracol Radio, Infobae, El Tiempo y LoteríaYa, y coinciden con la imagen de resultados del sorteo. Esta lotería se juega todos los sábados y es una de las apuestas tradicionales de los fines de semana en el país.

Premio mayor de $8.000 millones

Premio mayor de $8.000 millones: número 9458, serie 226 (despachado a Tunja).

Secos de $300 y $200 millones

Seco de $300 millones: número 8390, serie 264 (despachado a Cartagena).

número 8390, serie 264 (despachado a Cartagena). Seco de $200 millones: número 2280, serie 029 (despachado a Silvia).

Para cobrar un seco, el número y la serie del billete deben aparecer juntos en la lista de ganadores.

2 secos de $100 millones

Número 0493 , serie 054 (despachado a Medellín)

, serie 054 (despachado a Medellín) Número 3283, serie 103 (despachado a Medellín)

3 secos de $50 millones

Número 3412 , serie 010

, serie 010 Número 3952 , serie 150

, serie 150 Número 5812, serie 004

29 secos de $10 millones

Número 8296 , serie 002

, serie 002 Número 8425 , serie 175

, serie 175 Número 6945 , serie 019

, serie 019 Número 3679 , serie 258

, serie 258 Número 0920 , serie 125

, serie 125 Número 5934 , serie 060

, serie 060 Número 0447 , serie 233

, serie 233 Número 5770 , serie 113

, serie 113 Número 2758 , serie 027

, serie 027 Número 4096 , serie 295

, serie 295 Número 8449 , serie 308

, serie 308 Número 6854 , serie 081

, serie 081 Número 2908 , serie 143

, serie 143 Número 0120 , serie 190

, serie 190 Número 2505 , serie 132

, serie 132 Número 3072 , serie 246

, serie 246 Número 0773 , serie 301

, serie 301 Número 0123 , serie 158

, serie 158 Número 1423 , serie 184

, serie 184 Número 4819 , serie 008

, serie 008 Número 6219 , serie 060

, serie 060 Número 7780 , serie 090

, serie 090 Número 8465 , serie 186

, serie 186 Número 5039 , serie 253

, serie 253 Número 9582 , serie 224

, serie 224 Número 8468 , serie 082

, serie 082 Número 6794 , serie 130

, serie 130 Número 7372 , serie 151

, serie 151 Número 7458, serie 181

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería del Cauca hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete lleva un número de cuatro cifras y una serie, y cada billete es válido únicamente para el sorteo de la fecha que aparece impresa en él. Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, según lo que ofrezca el distribuidor.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la propia lotería.

También es recomendable revisar el billete con calma. Los números de la lista se parecen entre sí, y es común confundir una serie con otra al leer los resultados de prisa. Por eso conviene verificar cada cifra una por una, tanto en la tabla de esta nota como en la imagen de resultados publicada al final.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo, no alterarlo ni dañarlo y verificar su número y serie con los resultados oficiales. Los requisitos para reclamar el premio, los puntos de pago y los montos que se cobran en cada lugar los define la Lotería del Cauca, por lo que lo más seguro es consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde se compró el billete antes de hacer cualquier trámite.

Los premios tienen un plazo para reclamarse, y pasado ese tiempo el billete pierde su derecho al pago. Por eso es importante revisar el resultado el mismo día del sorteo y, si hay premio, avanzar cuanto antes con el cobro.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca juega todos los sábados, por lo que su próximo sorteo corresponde al sábado 31 de octubre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se recomienda comprar solo en puntos de venta autorizados y jugar siempre dentro de lo legal. Los resultados de cada sorteo, con los números y las series ganadoras, se publican en los canales oficiales de la lotería y en Minuto30.

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Resultados oficiales del sorteo 2634