Resumen: Resumen: La Lotería del Tolima realizó el sorteo 4193 el lunes 26 de octubre de 2026. El premio mayor de $3.500 millones correspondió al número 0902, serie 082. El plan de premios superó los $13.400 millones e incluyó el mayor invertido en orden, Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria. Consulta la lista completa y verifica número, serie y fecha de tu billete antes de reclamar.

Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4193 del lunes 26 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima realizó el lunes 26 de octubre de 2026 el sorteo número 4193, con un premio mayor de $3.500 millones. El número ganador fue el 0902 de la serie 082, según el plan de premios divulgado por la entidad tras el sorteo.

Además del premio mayor, el plan de premios superó los $13.400 millones e incluyó el mayor invertido en orden, Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también las imágenes con los resultados que aparecen al final de esta nota.

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Premio mayor de $3.500 millones

Premio mayor: número 0902, serie 082.

número 0902, serie 082. Mayor invertido en orden: número 2090, serie 082.

Para cobrar cualquiera de estos premios, el número y la serie del billete deben coincidir con los que aparecen en la lista. Si solo coincide el número, pero la serie es distinta, el billete no es ganador de ese premio.

Casa para Siempre y Cero Kilómetros

Casa para Siempre de $270 millones: número 4321, serie 266.

número 4321, serie 266. Cero Kilómetros de $240 millones: número 9183, serie 097.

Dulima Dorada de $150 millones

Número 0171 , serie 264

, serie 264 Número 3282, serie 034

El Top de la Suerte de $60 millones

Número 8973 , serie 180

, serie 180 Número 7143 , serie 177

, serie 177 Número 9185, serie 101

El Tren de la Fortuna de $45 millones

Número 4622 , serie 141

, serie 141 Número 7273 , serie 189

, serie 189 Número 1843 , serie 160

, serie 160 Número 8674, serie 182

Lluvia de Oro de $21 millones

Número 7684 , serie 143

, serie 143 Número 6170 , serie 189

, serie 189 Número 1248 , serie 096

, serie 096 Número 9037 , serie 078

, serie 078 Número 6936 , serie 030

, serie 030 Número 1566 , serie 210

, serie 210 Número 9601 , serie 150

, serie 150 Número 4556 , serie 174

, serie 174 Número 5334, serie 139

La Ráfaga Millonaria de $15 millones

Número 8199 , serie 219

, serie 219 Número 6342 , serie 077

, serie 077 Número 1477 , serie 130

, serie 130 Número 9230 , serie 178

, serie 178 Número 5917 , serie 128

, serie 128 Número 6224 , serie 268

, serie 268 Número 0239 , serie 199

, serie 199 Número 5198 , serie 275

, serie 275 Número 6478 , serie 036

, serie 036 Número 7745 , serie 017

, serie 017 Número 1408 , serie 033

, serie 033 Número 4730, serie 070

Travieso de la Tolima

El número del Travieso de la Tolima en este sorteo fue el 2355.

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Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería del Tolima hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El número identifica la combinación principal, la serie agrupa los billetes de un mismo número y la fecha indica para qué sorteo es válido. Los jugadores pueden comprar el billete completo o alguna de sus fracciones, y el valor del premio se reparte en proporción a las fracciones que se tengan.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. En caso de duda o diferencia entre los listados publicados en distintos medios, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la Lotería del Tolima.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo sin enmendaduras ni daños y comunicarse con la Lotería del Tolima o con su distribuidor autorizado para conocer los requisitos de cobro. Los premios menores suelen reclamarse a través de la red de distribución, mientras que los premios más altos se tramitan directamente con la entidad, que informa los documentos necesarios y los plazos para hacerlo.

También conviene recordar que los premios están sujetos a los impuestos y descuentos que establece la ley, y que el plazo para reclamar es limitado, por lo que no se recomienda dejar pasar el tiempo después del sorteo.

Próximo sorteo

La Lotería del Tolima juega todos los lunes. El próximo sorteo, el 4194, será el lunes 2 de noviembre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se invita a comprar únicamente billetes de vendedores autorizados.

Minuto30 publica los resultados de las principales loterías del país después de cada sorteo, para que los jugadores puedan verificar sus números sin demora.

Resultados oficiales del sorteo 4193