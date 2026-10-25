Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo 4647 del sábado 24 de octubre de 2026

Resumen: La Lotería de Boyacá jugó el sorteo 4647 el 24 de octubre de 2026 con un premio mayor de $15.000 millones. La nota reúne los números y series ganadoras de los premios Fortuna, Alegría, Ilusión, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, cómo revisar el billete y la fecha del próximo sorteo.

La Lotería de Boyacá realizó el sábado 24 de octubre de 2026 el sorteo número 4647, con un premio mayor de $15.000 millones. El número ganador fue el 5707 de la serie 232, según la lista oficial de resultados difundida por la entidad tras el sorteo y contrastada con otros medios.

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó los premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza, que van desde los $100 millones hasta los $1.000 millones, y varias categorías de premios secos de menor valor. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también la imagen con los resultados que aparece al final de esta nota.

Premio mayor de $15.000 millones

Premio mayor: número 5707, serie 232.

Premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza

Premio Fortuna de $1.000 millones: número 4867, serie 042.

número 4867, serie 042. Premio Alegría de $400 millones: número 3274, serie 081.

número 3274, serie 081. Premio Ilusión de $300 millones: número 4298, serie 052.

número 4298, serie 052. Premio Esperanza de $100 millones: número 8807, serie 173.

Para cobrar cualquiera de estos premios, el número y la serie del billete deben coincidir con los que aparecen en la lista. Si solo coincide el número, pero la serie es distinta, el billete no es ganador de ese premio.

4 premios Berraquera de $50 millones

Número 1718 , serie 029

, serie 029 Número 6384 , serie 000

, serie 000 Número 0218 , serie 081

, serie 081 Número 5248, serie 189

15 premios Optimismo de $20 millones

Número 4037 , serie 380

, serie 380 Número 5502 , serie 286

, serie 286 Número 5756 , serie 241

, serie 241 Número 8657 , serie 180

, serie 180 Número 4792 , serie 429

, serie 429 Número 1106 , serie 080

, serie 080 Número 4477 , serie 228

, serie 228 Número 1759 , serie 129

, serie 129 Número 8187 , serie 233

, serie 233 Número 8840 , serie 211

, serie 211 Número 4553 , serie 429

, serie 429 Número 7121 , serie 360

, serie 360 Número 1047 , serie 070

, serie 070 Número 4573 , serie 431

, serie 431 Número 3771, serie 265

36 premios Valentía de $10 millones

Número 0277 , serie 355

, serie 355 Número 0932 , serie 374

, serie 374 Número 1291 , serie 046

, serie 046 Número 1349 , serie 409

, serie 409 Número 1951 , serie 295

, serie 295 Número 2610 , serie 222

, serie 222 Número 2957 , serie 210

, serie 210 Número 3018 , serie 045

, serie 045 Número 3063 , serie 063

, serie 063 Número 3347 , serie 011

, serie 011 Número 3955 , serie 059

, serie 059 Número 3987 , serie 037

, serie 037 Número 4032 , serie 294

, serie 294 Número 4338 , serie 365

, serie 365 Número 4346 , serie 052

, serie 052 Número 4621 , serie 007

, serie 007 Número 5446 , serie 429

, serie 429 Número 5841 , serie 159

, serie 159 Número 6301 , serie 382

, serie 382 Número 6464 , serie 027

, serie 027 Número 6483 , serie 028

, serie 028 Número 6596 , serie 258

, serie 258 Número 6752 , serie 083

, serie 083 Número 6835 , serie 206

, serie 206 Número 7071 , serie 197

, serie 197 Número 7080 , serie 353

, serie 353 Número 7139 , serie 419

, serie 419 Número 7206 , serie 044

, serie 044 Número 8404 , serie 042

, serie 042 Número 8690 , serie 105

, serie 105 Número 9001 , serie 201

, serie 201 Número 9241 , serie 032

, serie 032 Número 9367 , serie 074

, serie 074 Número 9420 , serie 296

, serie 296 Número 9985 , serie 226

, serie 226 Número 9993, serie 337

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería de Boyacá hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El número identifica la combinación principal, la serie agrupa los billetes de un mismo número y la fecha indica para qué sorteo es válido. Los jugadores pueden comprar el billete completo o alguna de sus fracciones, y el valor del premio se reparte en proporción a las fracciones que se tengan.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. En caso de duda o diferencia entre los listados publicados en distintos medios, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la Lotería de Boyacá.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo sin enmendaduras ni daños y comunicarse con la Lotería de Boyacá o con su distribuidor autorizado para conocer los requisitos de cobro. Los premios menores suelen reclamarse a través de la red de distribución, mientras que los premios más altos se tramitan directamente con la entidad, que informa los documentos necesarios y los plazos para hacerlo.

También conviene recordar que los premios están sujetos a los impuestos y descuentos que establece la ley, y que el plazo para reclamar es limitado, por lo que no se recomienda dejar pasar el tiempo después del sorteo.

Próximo sorteo

La Lotería de Boyacá juega todos los sábados. El próximo sorteo será el sábado 31 de octubre de 2026, con un premio mayor de $15.000 millones y la misma estructura de premios secos. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se invita a comprar únicamente billetes de vendedores autorizados.

Minuto30 publica los resultados de las principales loterías del país después de cada sorteo, para que los jugadores puedan verificar sus números sin demora.

Resultados oficiales del sorteo 4647