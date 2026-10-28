Resultados de la Lotería del Huila: 27 de octubre de 2026

Resumen: El sorteo 4779 de la Lotería del Huila, jugado el 27 de octubre de 2026, dejó como ganador del premio mayor de $2.000 millones el número 8262 de la serie 153. Además entregó premios sin serie, un seco de 100 millones, uno de 60 millones, diez de 20 millones y quince de 10 millones, además de las aproximaciones anterior y posterior al mayor. El próximo sorteo será el martes 3 de noviembre.

La suerte también se repartió en el sur del país. En la noche del martes 27 de octubre de 2026 se jugó el sorteo 4779 de la Lotería del Huila, que entrega cada semana un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de premios secos, premios sin serie y aproximaciones.

El número ganador del premio mayor fue el 8262 de la serie 153. Con este resultado, el afortunado que tenga el billete completo con la serie correspondiente se convierte en el nuevo multimillonario de esta lotería, que juega todos los martes en la noche.

En los premios sin serie también hubo ganadores: el número 3488 se llevó el Ganafijo y el 8262, el premio del mayor sin serie.

Premios secos del sorteo 4779

Además del premio mayor, el sorteo repartió un seco de 100 millones de pesos, uno de 60 millones, diez de 20 millones y quince de 10 millones. Estos son los números y las series ganadoras:

Seco de 100 millones: 9341, serie 029.

9341, serie 029. Seco de 60 millones: 4089, serie 131.

4089, serie 131. Secos de 20 millones: 1896 (111), 7970 (061), 2316 (165), 9346 (165), 2784 (082), 2774 (008), 9122 (133), 2661 (149), 0011 (140) y 1516 (135).

1896 (111), 7970 (061), 2316 (165), 9346 (165), 2784 (082), 2774 (008), 9122 (133), 2661 (149), 0011 (140) y 1516 (135). Secos de 10 millones: 1712 (171), 7814 (158), 4745 (103), 4745 (105), 9708 (133), 3837 (020), 6199 (039), 5211 (100), 9620 (142), 4461 (048), 8899 (055), 0445 (103), 4087 (008), 0197 (067) y 2033 (125).

Las aproximaciones también pagaron: el número anterior al mayor, 8261 de la serie 153, y el posterior, 8263 de la serie 153, resultaron premiados.

Tenga en cuenta que los premios secos y las aproximaciones se pagan según el número y la serie exactos del billete, por lo que se recomienda comparar ambos datos con el resultado oficial publicado por la lotería. En caso de duda, el billete puede verificarse con el lotero de confianza o en los canales oficiales de la Lotería del Huila.

Cómo cobrar un premio

El billete es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio, así que debe conservarse intacto, sin roturas, enmendaduras ni tachones. Para premios superiores a seis millones de pesos, el ganador debe acercarse a la sede de la Lotería del Huila, en la carrera 4 # 9-25 de Neiva, con el billete, la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria para iniciar el trámite de pago.

Una lotería con propósito social

Los recursos que recauda la Lotería del Huila se destinan a la inversión social del departamento, con el sector salud como principal beneficiario. Por eso, cada billete comprado también contribuye a sostener esos programas, más allá de la ilusión de ganarse el premio mayor.

Próximo sorteo

Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en los puntos de venta autorizados de todo el país, tanto físicos como digitales. El siguiente sorteo, el número 4780, se jugará el martes 3 de noviembre de 2026, y los resultados completos quedan publicados en el sitio oficial de la lotería, donde también se pueden consultar las actas y el histórico de sorteos anteriores.

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