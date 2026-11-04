Resultados de la Lotería de Cundinamarca: sorteo 4827 del 3 de noviembre de 2026

Resumen: La Lotería de Cundinamarca jugó el martes 3 de noviembre de 2026 su sorteo 4827, con premio mayor de $10.000 millones, despachado a Medellín. La nota lista todos los premios secos con número y serie: Balsa Millonaria, Tunjo de Oro, Guaca Secreta y los Tesoros de $50, $20 y $10 millones, además de recomendaciones para revisar el billete y reclamar premios.

La Lotería de Cundinamarca realizó el martes 3 de noviembre de 2026 el sorteo número 4827, con un premio mayor de $10.000 millones. El número ganador fue el 9251 de la serie 149, despachado a Medellín, según los resultados publicados tras el sorteo y contrastados con otros medios. El sorteo se jugó en martes por el festivo del lunes 2 de noviembre.

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo incluyó una Balsa Millonaria de $500 millones, un Tunjo de Oro de $300 millones, una Guaca Secreta de $100 millones, tres Tesoros de $50 millones, 20 Tesoros de $20 millones y 35 Tesoros de $10 millones. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también la imagen de resultados que aparece al final de esta nota.

Los resultados fueron cotejados con El Universal, Radio Nacional e Infobae, y coinciden con la imagen de resultados del sorteo. Esta lotería se juega todos los lunes por la noche y es una de las apuestas tradicionales del llamado lunes millonario en el país.

Premio mayor de $10.000 millones

Premio mayor de $10.000 millones: número 9251, serie 149 (despachado a Medellín).

Balsa Millonaria, Tunjo de Oro y Guaca Secreta

Balsa Millonaria de $500 millones: número 5478, serie 243.

número 5478, serie 243. Tunjo de Oro de $300 millones: número 8975, serie 258.

número 8975, serie 258. Guaca Secreta de $100 millones: número 0732, serie 301.

Para cobrar un premio seco, el número y la serie del billete deben aparecer juntos en la lista de ganadores.

3 Tesoros de $50 millones

Número 1283 , serie 165

, serie 165 Número 1600 , serie 135

, serie 135 Número 9143, serie 267

20 Tesoros de $20 millones

Número 1889 , serie 145

, serie 145 Número 5145 , serie 329

, serie 329 Número 6808 , serie 179

, serie 179 Número 1443 , serie 086

, serie 086 Número 4749 , serie 236

, serie 236 Número 8414 , serie 245

, serie 245 Número 0127 , serie 212

, serie 212 Número 5233 , serie 148

, serie 148 Número 3816 , serie 186

, serie 186 Número 8075 , serie 268

, serie 268 Número 8398 , serie 060

, serie 060 Número 1596 , serie 254

, serie 254 Número 2954 , serie 127

, serie 127 Número 7787 , serie 077

, serie 077 Número 5312 , serie 217

, serie 217 Número 8069 , serie 068

, serie 068 Número 0846 , serie 198

, serie 198 Número 3005 , serie 177

, serie 177 Número 1379 , serie 100

, serie 100 Número 4280, serie 241

35 Tesoros de $10 millones

Número 6006 , serie 320

, serie 320 Número 8695 , serie 005

, serie 005 Número 6034 , serie 076

, serie 076 Número 0614 , serie 073

, serie 073 Número 4832 , serie 193

, serie 193 Número 3965 , serie 202

, serie 202 Número 5955 , serie 060

, serie 060 Número 0653 , serie 050

, serie 050 Número 7429 , serie 189

, serie 189 Número 9158 , serie 237

, serie 237 Número 2461 , serie 090

, serie 090 Número 5267 , serie 063

, serie 063 Número 8749 , serie 232

, serie 232 Número 8019 , serie 104

, serie 104 Número 8227 , serie 348

, serie 348 Número 0038 , serie 291

, serie 291 Número 7013 , serie 216

, serie 216 Número 8384 , serie 105

, serie 105 Número 4534 , serie 095

, serie 095 Número 8453 , serie 090

, serie 090 Número 6578 , serie 286

, serie 286 Número 4264 , serie 333

, serie 333 Número 9636 , serie 263

, serie 263 Número 6021 , serie 329

, serie 329 Número 2610 , serie 100

, serie 100 Número 2736 , serie 170

, serie 170 Número 7333 , serie 060

, serie 060 Número 9348 , serie 049

, serie 049 Número 8803 , serie 007

, serie 007 Número 0259 , serie 318

, serie 318 Número 7428 , serie 218

, serie 218 Número 3805 , serie 164

, serie 164 Número 9429 , serie 238

, serie 238 Número 9222 , serie 059

, serie 059 Número 2843, serie 214

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería de Cundinamarca hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete lleva un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, y cada billete es válido únicamente para el sorteo de la fecha que aparece impresa en él. Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, según lo que ofrezca el distribuidor.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que reposa en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca, en Bogotá.

También es recomendable revisar el billete con calma. Los números de la lista se parecen entre sí, y es común confundir una serie con otra al leer los resultados de prisa. Por eso conviene verificar cada cifra una por una, tanto en la lista de esta nota como en la imagen de resultados publicada al final.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo, no alterarlo ni dañarlo y verificar su número y serie con los resultados oficiales. Los requisitos para reclamar el premio, los puntos de pago y los descuentos que se aplican en cada caso los define la Lotería de Cundinamarca, por lo que lo más seguro es consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde se compró el billete antes de hacer cualquier trámite.

Los premios tienen un plazo para reclamarse, y pasado ese tiempo el billete pierde su derecho al pago. Por eso es importante revisar el resultado el mismo día del sorteo y, si hay premio, avanzar cuanto antes con el cobro.

Próximo sorteo

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes por la noche y, cuando el lunes es festivo, el sorteo pasa al martes, como ocurrió con esta jornada. El próximo sorteo, el 4828, será el lunes 9 de noviembre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se recomienda comprar solo en puntos de venta autorizados y jugar siempre dentro de lo legal. Los resultados de cada sorteo, con los números y las series ganadoras, se publican en los canales oficiales de la lotería y en Minuto30.

Lea también: Resultados de la Lotería de Cundinamarca: sorteo 4826 del 26 de octubre de 2026

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Resultados oficiales del sorteo 4827