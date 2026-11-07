Resultados de la Lotería de Santander: sorteo 5095 del 6 de noviembre de 2026

Resumen: Lotería de Santander, sorteo 5095 del 6 de noviembre de 2026: premio mayor de $6.500 millones, secos y Mayor Invertido. El próximo sorteo es el 13 de noviembre.

La Lotería de Santander realizó el viernes 6 de noviembre de 2026 el sorteo número 5095, con un premio mayor de $6.500 millones. El número ganador fue el 7151 de la serie 204, despachado a Bucaramanga, según la información oficial de resultados publicada tras el sorteo.

El Mayor Invertido, que reconoce el número del premio mayor al revés dentro de la misma serie, fue el 1517 de la serie 204. Además, el plan de premios incluyó premios secos desde los $5 millones hasta los $700 millones, que se entregan a quienes tengan el número y la serie exactos que aparecen en la lista oficial.

Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras del sorteo, y también la imagen oficial de resultados que aparece al final de esta nota.

Premio mayor y Mayor Invertido

Premio mayor de $6.500 millones: número 7151, serie 204 (despachado a Bucaramanga).

número 7151, serie 204 (despachado a Bucaramanga). Mayor Invertido: número 1517, serie 204.

Secos de $700, $500 y $300 millones

1 seco de $700 millones: número 9559, serie 234.

número 9559, serie 234. 2 secos de $500 millones: número 0653, serie 029, y número 8107, serie 299.

número 0653, serie 029, y número 8107, serie 299. 3 secos de $300 millones: número 3683, serie 080; número 5630, serie 062, y número 7101, serie 082.

Los siguientes premios secos completan el plan de premios del sorteo 5095. Para cobrar, el número y la serie del billete deben coincidir con los de la lista.

4 secos de $200 millones

Número 4314 , serie 099

, serie 099 Número 4959 , serie 308

, serie 308 Número 7114 , serie 250

, serie 250 Número 7794, serie 076

7 secos de $100 millones

Número 0283 , serie 016

, serie 016 Número 1684 , serie 293

, serie 293 Número 1765 , serie 264

, serie 264 Número 4398 , serie 094

, serie 094 Número 6016 , serie 223

, serie 223 Número 7676 , serie 062

, serie 062 Número 9983, serie 124

7 secos de $50 millones

Número 0872 , serie 316

, serie 316 Número 0991 , serie 064

, serie 064 Número 2189 , serie 066

, serie 066 Número 3163 , serie 301

, serie 301 Número 3890 , serie 203

, serie 203 Número 5452 , serie 149

, serie 149 Número 6486, serie 334

10 secos de $20 millones

Número 0144 , serie 209

, serie 209 Número 0365 , serie 334

, serie 334 Número 0857 , serie 211

, serie 211 Número 2217 , serie 031

, serie 031 Número 3327 , serie 276

, serie 276 Número 6231 , serie 151

, serie 151 Número 6460 , serie 315

, serie 315 Número 7450 , serie 008

, serie 008 Número 7626 , serie 237

, serie 237 Número 9951, serie 281

15 secos de $10 millones

Número 1501 , serie 058

, serie 058 Número 1930 , serie 138

, serie 138 Número 2011 , serie 266

, serie 266 Número 2547 , serie 220

, serie 220 Número 2644 , serie 111

, serie 111 Número 3033 , serie 330

, serie 330 Número 3557 , serie 259

, serie 259 Número 6154 , serie 326

, serie 326 Número 6491 , serie 030

, serie 030 Número 6554 , serie 067

, serie 067 Número 6636 , serie 039

, serie 039 Número 7240 , serie 050

, serie 050 Número 8308 , serie 068

, serie 068 Número 8489 , serie 036

, serie 036 Número 9552, serie 047

20 secos de $5 millones

Número 1082 , serie 079

, serie 079 Número 1350 , serie 162

, serie 162 Número 1983 , serie 152

, serie 152 Número 2072 , serie 287

, serie 287 Número 2371 , serie 111

, serie 111 Número 3485 , serie 008

, serie 008 Número 5564 , serie 161

, serie 161 Número 6085 , serie 296

, serie 296 Número 6519 , serie 027

, serie 027 Número 6532 , serie 248

, serie 248 Número 7060 , serie 024

, serie 024 Número 7074 , serie 314

, serie 314 Número 7348 , serie 325

, serie 325 Número 7397 , serie 135

, serie 135 Número 7543 , serie 145

, serie 145 Número 8090 , serie 213

, serie 213 Número 8371 , serie 143

, serie 143 Número 8374 , serie 318

, serie 318 Número 9481 , serie 311

, serie 311 Número 9680, serie 135

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería de Santander hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete suele dividirse en tres fracciones, aunque en algunos casos tiene una o dos, y los jugadores pueden comprar una, dos o las tres. El número identifica la combinación principal, la serie agrupa los billetes de un mismo número y la fecha indica para qué sorteo es válido.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. La propia lotería advierte que, en caso de duda o inconsistencia, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo.

Qué hacer si ganó

Según la información que ha divulgado la entidad, si el premio es mayor a tres millones de pesos, el ganador debe acercarse a la sede de la Lotería de Santander, en la calle 36 número 21-16, en Bucaramanga. También puede pedir asesoría antes de ir al teléfono 607 685 2902 o al correo despachos@loteriasantander.gov.co.

Si el premio es menor de tres millones de pesos, se puede cobrar en un distribuidor autorizado. En todos los casos hay que presentar el billete en buen estado y cumplir los requisitos que establece la entidad. La oficina atiende de lunes a viernes, de 7:30 a 11:50 de la mañana y de 1:00 a 5:00 de la tarde, según su página oficial.

Próximo sorteo

La Lotería de Santander jugará de nuevo el 13 de noviembre de 2026, con la misma estructura de premios y un premio mayor de $6.500 millones. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; la entidad invita a un juego limpio y legal. Los resultados de cada sorteo y las actas con los números y las series ganadoras se consultan en los canales oficiales de la lotería.

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Resultados oficiales del sorteo 5095