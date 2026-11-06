Lotería de Medellín: resultados del viernes 6 de noviembre de 2026, sorteo 4860

Resumen: Consulte los resultados de la Lotería de Medellín del viernes 6 de noviembre de 2026, con el premio mayor, las series y el cuadro de secos del nuevo sorteo.

La Lotería de Medellín del 6 de noviembre de 2026 ya tiene resultado. El premio mayor de 16.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo 4860, quedó en el número 5609, de la serie 266. La jornada del viernes también dejó dos súper secos de 1.000 millones de pesos y dos secos de 700 millones, cuyos números y series se pueden consultar en el cuadro completo de esta nota y en las imágenes oficiales al final.

Para revisar el billete es importante tener a la mano la fecha, el número del sorteo y la serie. Los resultados que se presentan aquí corresponden exclusivamente al viernes 6 de noviembre, por lo que no deben confundirse con los de semanas anteriores. El número del premio mayor tiene cuatro cifras y debe leerse junto con los tres dígitos de la serie que aparecen en la relación de resultados.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín

Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

Sorteo: 4860.

Número: 5609.

Serie: 266.

Premio mayor: $16.000 millones.

Esta es la combinación que encabeza el listado de la jornada. El sorteo 4860 repartió un premio mayor de 16.000 millones de pesos y, de acuerdo con el plan de premios de la Lotería de Medellín, la jornada incluye además secos de 1.000, 700, 500, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos. Cada categoría tiene su propio grupo de resultados: encontrar una coincidencia exige ubicar primero el valor del premio y después contrastar los datos del billete con la fila correspondiente.

Los súper secos de 1.000 millones y los secos de 700 millones

Los dos súper secos de 1.000 millones de pesos corresponden a los números 3561, de la serie 462, y 5296, de la serie 034. En los dos secos de 700 millones de pesos aparecen los números 5132, de la serie 030, y 8215, de la serie 333.

Al consultar estas combinaciones hay que conservar los ceros iniciales. Las series 462, 034, 030 y 333 mantienen sus tres posiciones, y un número copiado sin sus cuatro cifras completas no coincide con el tablero oficial. Presentar el número completo evita errores al comparar una captura de pantalla, una lista compartida o el propio billete con el cuadro de resultados de esta edición.

Cómo consultar el cuadro completo

El cuadro que aparece a continuación reúne la totalidad de los resultados del sorteo 4860, según la publicación oficial de la Lotería de Medellín: el premio mayor y las siete categorías de secos, cada número acompañado por su serie. Las imágenes oficiales al cierre de esta publicación muestran el premio mayor, los dos súper secos de 1.000 millones y los dos secos de 700 millones, tal como fueron anunciados en la noche del viernes.

Antes de dar por ganador o descartar un billete, contraste la información con la Lotería de Medellín o un distribuidor autorizado. Conserve el billete mientras hace la revisión y no mezcle este listado con imágenes de otros sorteos. Esta publicación permite consultar las combinaciones de la jornada, pero no sustituye la validación del premio ni los requisitos que correspondan a su cobro.

Todos los resultados de la Lotería de Medellín del 6 de noviembre

Esta es la relación completa del sorteo 4860, según la página oficial de la Lotería de Medellín. Los números son de cuatro cifras y las series de tres; conserve los ceros iniciales al compararlos con el billete.

Premio mayor de $16.000 millones: 5609, serie 266.

Súper secos de $1.000 millones: 3561, serie 462; y 5296, serie 034.

Secos de $700 millones: 5132, serie 030; y 8215, serie 333.

Secos de $500 millones: 3967, serie 109; y 8959, serie 390.

Secos de $100 millones: 3405, serie 187; 6261, serie 122; 6599, serie 055; 7027, serie 068; 8280, serie 488; y 8878, serie 195.

Secos de $50 millones: 1942, serie 368; 2136, serie 212; 2266, serie 263; 3396, serie 382; 5655, serie 169; 7862, serie 465; y 8168, serie 164.

Secos de $20 millones: 0878, serie 065; 1859, serie 122; 2765, serie 370; 4933, serie 471; 6178, serie 057; 6714, serie 118; 6866, serie 305; 7567, serie 147; 8025, serie 381; y 8170, serie 308.

Secos de $10 millones: 0606, serie 121; 2022, serie 309; 3042, serie 020; 3293, serie 238; 3358, serie 334; 5115, serie 079; 6184, serie 162; 6226, serie 322; 6509, serie 218; 6623, serie 374; 6928, serie 083; 7381, serie 252; 8298, serie 466; 8896, serie 488; y 9214, serie 241.

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche y su sorteo se transmite por el canal regional Teleantioquia y por los canales oficiales de la lotería en Facebook Live y YouTube Live. El billete completo tiene un costo de $21.000 y también se pueden adquirir fracciones desde $7.000 en la red de loteros y distribuidores autorizados del país. Para ganar el premio mayor se necesita acertar las cuatro cifras del número y la serie de tres dígitos, aunque el plan de premios ofrece múltiples opciones con los secos y las aproximaciones al mayor.

Resultados anunciados de la Lotería de Medellín del 6 de noviembre

Imágenes: Lotería de Medellín.