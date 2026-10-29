Resumen: La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4979 del miércoles 28 de octubre de 2026. El premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 4241 de la serie 183, despachado a Bogotá. El premio Gana Siempre de $2 millones fue para el número 6564 y el sorteo repartió además 51 premios secos de entre $40 y $300 millones.

Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4979 del 28 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4979 del miércoles 28 de octubre de 2026 y el premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 4241 de la serie 183, un billete que fue despachado a Bogotá. El plan de premios de la jornada superó los $19.000 millones, repartidos entre el premio mayor, el Gana Siempre y una larga lista de premios secos.

Los resultados fueron divulgados con las imágenes oficiales del sorteo, en las que se detallan los números y las series ganadoras de cada categoría. Aquí se presentan completos para que cada apostador revise su billete con calma.

El plan de premios del sorteo fue amplio: además del premio mayor y del Gana Siempre, hubo dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, seis de $100 millones y 40 secos de entre $40 y $80 millones, es decir, diez por cada uno de esos valores. En total, son 51 premios secos en las listas oficiales.

Según las imágenes oficiales, el premio mayor fue despachado a Bogotá y los dos secos de $300 millones fueron a Manizales y Cali, de modo que los billetes favorecidos se repartieron en varias ciudades del país. Para los demás premios secos, la lista oficial solo entrega número y serie.

Premio mayor y Gana Siempre

Premio mayor de $3.000 millones: número 4241, serie 183, despachado a Bogotá.

número 4241, serie 183, despachado a Bogotá. Premio Gana Siempre de $2 millones: número 6564.

Dos secos de $300 millones

Número 6806, serie 367, despachado a Manizales.

Número 1224, serie 331, despachado a Cali.

Tres secos de $200 millones

Número 2013, serie 001.

Número 2811, serie 294.

Número 0170, serie 251.

Seis secos de $100 millones

Número 5394, serie 365.

Número 9300, serie 296.

Número 2723, serie 183.

Número 3443, serie 011.

Número 5288, serie 050.

Número 7829, serie 162.

Diez secos de $80 millones

Número 8086, serie 085.

Número 9905, serie 081.

Número 0690, serie 174.

Número 3160, serie 346.

Número 5762, serie 010.

Número 9764, serie 360.

Número 5931, serie 307.

Número 2871, serie 145.

Número 5331, serie 045.

Número 4342, serie 307.

Diez secos de $60 millones

Número 2742, serie 118.

Número 0239, serie 349.

Número 2099, serie 360.

Número 3347, serie 311.

Número 3230, serie 335.

Número 7082, serie 041.

Número 4195, serie 014.

Número 1156, serie 387.

Número 0730, serie 352.

Número 3018, serie 251.

Diez secos de $50 millones

Número 9630, serie 262.

Número 0492, serie 380.

Número 1649, serie 327.

Número 8834, serie 171.

Número 2144, serie 147.

Número 7357, serie 148.

Número 3442, serie 290.

Número 0076, serie 004.

Número 5521, serie 011.

Número 6837, serie 150.

Diez secos de $40 millones

Número 5253, serie 295.

Número 8564, serie 211.

Número 1574, serie 225.

Número 3144, serie 240.

Número 2896, serie 360.

Número 6783, serie 287.

Número 2291, serie 152.

Número 7351, serie 210.

Número 2217, serie 153.

Número 7750, serie 240.

Cómo revisar su billete

En la Lotería de Manizales, los premios secos se pagan al billete que coincida con el número y la serie exactos, por lo que no basta con que las cuatro cifras sean iguales. Compare siempre los dos datos antes de dar por ganador un billete o una fracción.

Si cree que tiene un billete favorecido, lo más recomendable es confirmar el resultado en los canales oficiales de la Lotería de Manizales y conservar el billete completo, sin enmendaduras ni daños, hasta tramitar el cobro. Para dudas sobre el pago, los requisitos o los descuentos de ley, la entidad es la que debe orientar a los ganadores.

Tenga presente también que los premios secos son independientes del premio mayor: un mismo billete puede ganar solo una de las categorías según su número y su serie. Antes de reclamar, revise con atención cada columna de las listas y verifique que la fecha del sorteo, miércoles 28 de octubre de 2026, y el número del sorteo, 4979, correspondan a su billete.

Quienes compraron billete físico deben revisar bien el reverso y la parte frontal, donde aparecen el número, la serie y el valor de la fracción. Quienes jugaron por canales autorizados de venta deben comparar los datos con el comprobante recibido. Si el billete no coincide con ninguna de las listas publicadas, aún puede participar en los próximos sorteos, que se juegan todos los miércoles en horario nocturno.

La Lotería de Manizales juega cada miércoles. Como siempre, se recomienda apostar de manera responsable y dentro de las posibilidades de cada persona.

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Imágenes oficiales del sorteo 4979