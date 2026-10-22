Resumen: El premio mayor de $3.000 millones del sorteo 4978 de la Lotería de Manizales, jugado el miércoles 21 de octubre de 2026, cayó en el número 2624 de la serie 288, despachado a Bogotá. El Gana Siempre de $2 millones fue para el 4510. Hubo dos secos de $300 millones (Cali y Bucaramanga), tres de $200 millones, seis de $100 millones y diez secos por cada valor de $80, $60, $50 y $40 millones. Los secos se pagan al billete con número y serie exactos.

Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4978 del 21 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4978 del miércoles 21 de octubre de 2026 y el premio mayor de $3.000 millones quedó en el número 2624 de la serie 288, un billete que fue despachado a Bogotá. El plan de premios de la jornada superó los $19.000 millones, repartidos entre el premio mayor, el Gana Siempre y una larga lista de premios secos.

Los resultados fueron divulgados con las imágenes oficiales del sorteo, en las que se detallan los números y las series ganadoras de cada categoría. Aquí se presentan completos para que cada apostador revise su billete con calma.

El plan de premios del sorteo fue amplio: además del premio mayor y del Gana Siempre, hubo dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, seis de $100 millones y 40 secos de entre $40 y $80 millones, es decir, diez por cada uno de esos valores. En total, son 51 premios secos entre las dos listas oficiales.

Según las imágenes oficiales, el premio mayor fue despachado a Bogotá y los dos secos de $300 millones fueron a Cali y Bucaramanga, de modo que los billetes favorecidos se repartieron en varias ciudades del país. Para los demás premios secos, la lista oficial solo entrega número y serie.

Premio mayor y Gana Siempre

Premio mayor de $3.000 millones: número 2624, serie 288, despachado a Bogotá.

número 2624, serie 288, despachado a Bogotá. Premio Gana Siempre de $2 millones: número 4510.

Dos secos de $300 millones

Número 1247, serie 208, despachado a Cali.

Número 5218, serie 173, despachado a Bucaramanga.

Tres secos de $200 millones

Número 4715, serie 013.

Número 5202, serie 136.

Número 8861, serie 362.

Seis secos de $100 millones

Número 5759, serie 130.

Número 3303, serie 367.

Número 6319, serie 099.

Número 2240, serie 295.

Número 6482, serie 191.

Número 0148, serie 161.

Diez secos de $80 millones

Número 0225, serie 022.

Número 2539, serie 157.

Número 3954, serie 237.

Número 6099, serie 206.

Número 9764, serie 187.

Número 4342, serie 240.

Número 9202, serie 251.

Número 9871, serie 037.

Número 6335, serie 338.

Número 7769, serie 367.

Diez secos de $60 millones

Número 7654, serie 355.

Número 0161, serie 352.

Número 1216, serie 097.

Número 1138, serie 137.

Número 1832, serie 316.

Número 1389, serie 104.

Número 9531, serie 171.

Número 9619, serie 365.

Número 2328, serie 361.

Número 0350, serie 062.

Diez secos de $50 millones

Número 8690, serie 141.

Número 8909, serie 355.

Número 5859, serie 394.

Número 1586, serie 178.

Número 2211, serie 265.

Número 8564, serie 086.

Número 5492, serie 088.

Número 4762, serie 018.

Número 7975, serie 239.

Número 7733, serie 202.

Diez secos de $40 millones

Número 7120, serie 359.

Número 1166, serie 387.

Número 9338, serie 357.

Número 6116, serie 271.

Número 4080, serie 011.

Número 6886, serie 354.

Número 1529, serie 143.

Número 9860, serie 335.

Número 0613, serie 373.

Número 0111, serie 383.

Cómo revisar su billete

En la Lotería de Manizales, los premios secos se pagan al billete que coincida con el número y la serie exactos, por lo que no basta con que las cuatro cifras sean iguales. Compare siempre los dos datos antes de dar por ganador un billete o una fracción.

Si cree que tiene un billete favorecido, lo más recomendable es confirmar el resultado en los canales oficiales de la Lotería de Manizales y conservar el billete completo, sin enmendaduras ni daños, hasta tramitar el cobro. Para dudas sobre el pago, los requisitos o los descuentos de ley, la entidad es la que debe orientar a los ganadores.

Tenga presente también que los premios secos son independientes del premio mayor: un mismo billete puede ganar solo una de las categorías según su número y su serie. Antes de reclamar, revise con atención cada columna de las listas y verifique que la fecha del sorteo, miércoles 21 de octubre de 2026, y el número del sorteo, 4978, correspondan a su billete.

Quienes compraron billete físico deben revisar bien el reverso y la parte frontal, donde aparecen el número, la serie y el valor de la fracción. Quienes jugaron por canales autorizados de venta deben comparar los datos con el comprobante recibido. Si el billete no coincide con ninguna de las listas publicadas, aún puede participar en los próximos sorteos, que se juegan todos los miércoles en horario nocturno.

La Lotería de Manizales juega cada miércoles. Como siempre, se recomienda apostar de manera responsable y dentro de las posibilidades de cada persona.

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Imágenes oficiales del sorteo 4978