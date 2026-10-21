Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: 20 de octubre de 2026

Resumen: El sorteo 3176 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el 20 de octubre de 2026, dejó como ganador del premio mayor de $10.000 millones el número 8572 de la serie 156, despachado a Bogotá. La rifa de la camioneta Toyota Cross 2026 fue para el 0090, serie 203, también despachado a Bogotá. Además, se repartieron 45 premios secos de entre 10 y 200 millones de pesos. El próximo sorteo será el martes 27 de octubre.

La suerte volvió a repartir millones en Colombia. En la noche del martes 20 de octubre de 2026 se jugó el sorteo 3176 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que entrega cada semana un premio mayor de 10.000 millones de pesos, además de millonarios premios secos y una camioneta Toyota Cross 2026 en su rifa adicional.

El número ganador del premio mayor fue el 8572 de la serie 156. De acuerdo con el resultado oficial, el billete fue despachado a Bogotá, así que el afortunado comprador en la capital del país se convirtió en el nuevo multimillonario de esta lotería, que juega todos los martes después de las 10:30 de la noche.

La rifa de la camioneta Toyota Cross 2026 también tuvo ganador: el número 0090 de la serie 203, igualmente despachado a Bogotá.

Premios secos del sorteo 3176

Además del premio mayor, el sorteo repartió 45 premios secos: uno de 200 millones de pesos, uno de 100 millones, dos de 50 millones, seis de 30 millones, 15 de 20 millones y 20 de 10 millones. Estos son los números y las series ganadoras:

Seco de 200 millones: 3436, serie 153.

3436, serie 153. Seco de 100 millones: 3767, serie 230.

3767, serie 230. Secos de 50 millones: 6323, serie 274; y 1954, serie 270.

6323, serie 274; y 1954, serie 270. Secos de 30 millones: 6940, serie 151; 6054, serie 113; 6693, serie 230; 3068, serie 066; 6994, serie 127; y 4069, serie 242.

6940, serie 151; 6054, serie 113; 6693, serie 230; 3068, serie 066; 6994, serie 127; y 4069, serie 242. Secos de 20 millones: 3363 (190), 1563 (206), 2363 (232), 3133 (328), 3334 (249), 2770 (121), 7872 (248), 1087 (208), 7924 (174), 1503 (023), 3170 (310), 6905 (110), 3523 (003), 6262 (224) y 3023 (144).

3363 (190), 1563 (206), 2363 (232), 3133 (328), 3334 (249), 2770 (121), 7872 (248), 1087 (208), 7924 (174), 1503 (023), 3170 (310), 6905 (110), 3523 (003), 6262 (224) y 3023 (144). Secos de 10 millones: 0458 (274), 9306 (119), 6089 (274), 5699 (027), 8065 (192), 4772 (033), 6734 (200), 6280 (187), 8171 (204), 2905 (152), 2863 (191), 7648 (146), 2432 (156), 1793 (068), 9421 (222), 9884 (096), 0419 (100), 1257 (295), 7788 (294) y 5713 (127).

También hay que tener en cuenta que los premios secos y las aproximaciones se pagan según el número y la serie exactos del billete, por lo que se recomienda comparar ambos datos con el resultado oficial publicado por la lotería. En caso de duda, el billete puede verificarse con el lotero de confianza o en los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana, donde atienden inquietudes sobre pagos y tiempos de entrega.

Quienes no acertaron el número completo del premio mayor todavía tienen opciones de ganar: la lotería paga aproximaciones por la última cifra, las dos últimas, las dos primeras, las tres últimas y las tres primeras, con y sin serie, además del premio mayor invertido y de los premios secos en diferente serie. Por eso vale la pena revisar el billete con calma, cifra por cifra, antes de descartarlo.

Cómo cobrar un premio

El billete es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio, así que debe conservarse intacto, sin roturas, enmendaduras ni tachones, y guardarse en un lugar seguro. Si el papel está deteriorado, la lotería debe verificar su autenticidad antes de hacer el pago. Los ganadores pueden acercarse a los puntos autorizados o a las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja para iniciar el trámite de cobro de su dinero.

Una lotería con propósito social

Los recursos que recauda la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana se destinan a financiar la obra humanitaria de la institución en todo el país: atención de emergencias, servicios de salud, socorro en desastres y programas comunitarios. Por eso su lema es «la suerte de ayudar»: cada billete comprado contribuye a sostener esas labores, más allá de la ilusión de ganarse el premio mayor.

Próximo sorteo

Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en los puntos de venta autorizados de todo el país, tanto físicos como digitales, y su compra también permite participar en la rifa de la camioneta del próximo mes.

El siguiente sorteo, el número 3177, se jugará el martes 27 de octubre de 2026. Los sorteos se transmiten en vivo por el Canal Uno y por la página oficial de Facebook de la lotería a partir de las 10:30 p. m., y los resultados completos quedan publicados en su sitio oficial, donde también se pueden descargar las actas y el histórico de sorteos anteriores.

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