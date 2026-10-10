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Resultados de la Lotería de Medellín: 9 de octubre

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta

Publicado por: SoloDuque

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Resultados de la Lotería de Medellín: 9 de octubre

Resumen: Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta

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Minuto30.com .- . La noche de este viernes 9 de octubre de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4856.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

0169 de la serie 238

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

Todos los resultados

medellin 9 oct

Secos ganadores

medellin secos 9oct scaled

Black jack

medellin blackjack oct9

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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