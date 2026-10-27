Resultados de la Lotería de Cundinamarca: sorteo 4826 del 26 de octubre de 2026

Resumen: La Lotería de Cundinamarca realizó el lunes 26 de octubre de 2026 el sorteo 4826, con un premio mayor de $10.000 millones que cayó en el número 7099 de la serie 028, despachado a Medellín. La nota reúne la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro, la Guaca Secreta y los Tesoros de $50, $20 y $10 millones, con la imagen oficial de resultados y recomendaciones para revisar y cobrar el billete.

La Lotería de Cundinamarca realizó el lunes 26 de octubre de 2026 el sorteo número 4826, con un premio mayor de $10.000 millones. El número ganador fue el 7099 de la serie 028, despachado a Medellín, según los resultados publicados tras el sorteo y contrastados con otros medios.

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo incluyó una Balsa Millonaria de $500 millones, un Tunjo de Oro de $300 millones, una Guaca Secreta de $100 millones, tres Tesoros de $50 millones, 20 Tesoros de $20 millones y 35 Tesoros de $10 millones. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también la imagen de resultados que aparece al final de esta nota.

Los resultados fueron cotejados con Blu Radio, Caracol Radio, El Universal, Infobae y Kienyke, y coinciden con la imagen de resultados del sorteo. Esta lotería se juega todos los lunes por la noche y es una de las apuestas tradicionales del llamado lunes millonario en el país.

Premio mayor de $10.000 millones

Premio mayor de $10.000 millones: número 7099, serie 028 (despachado a Medellín).

Balsa Millonaria, Tunjo de Oro y Guaca Secreta

Balsa Millonaria de $500 millones: número 9205, serie 100.

número 9205, serie 100. Tunjo de Oro de $300 millones: número 7989, serie 029.

número 7989, serie 029. Guaca Secreta de $100 millones: número 7441, serie 098.

Para cobrar un premio seco, el número y la serie del billete deben aparecer juntos en la lista de ganadores.

3 Tesoros de $50 millones

Número 5015 , serie 024

, serie 024 Número 8662 , serie 163

, serie 163 Número 9217, serie 281

20 Tesoros de $20 millones

Número 4820 , serie 256

, serie 256 Número 1099 , serie 314

, serie 314 Número 5953 , serie 291

, serie 291 Número 5208 , serie 228

, serie 228 Número 1608 , serie 251

, serie 251 Número 2439 , serie 173

, serie 173 Número 3943 , serie 079

, serie 079 Número 6244 , serie 268

, serie 268 Número 3720 , serie 021

, serie 021 Número 5626 , serie 180

, serie 180 Número 3936 , serie 127

, serie 127 Número 1218 , serie 101

, serie 101 Número 2686 , serie 222

, serie 222 Número 2729 , serie 238

, serie 238 Número 8531 , serie 127

, serie 127 Número 5921 , serie 010

, serie 010 Número 6086 , serie 327

, serie 327 Número 0633 , serie 011

, serie 011 Número 4518 , serie 271

, serie 271 Número 6887, serie 093

35 Tesoros de $10 millones

Número 9534 , serie 083

, serie 083 Número 3404 , serie 307

, serie 307 Número 7982 , serie 076

, serie 076 Número 7124 , serie 095

, serie 095 Número 8185 , serie 297

, serie 297 Número 6953 , serie 184

, serie 184 Número 0070 , serie 249

, serie 249 Número 1428 , serie 179

, serie 179 Número 1267 , serie 196

, serie 196 Número 3235 , serie 034

, serie 034 Número 9488 , serie 049

, serie 049 Número 7375 , serie 008

, serie 008 Número 4020 , serie 194

, serie 194 Número 9465 , serie 348

, serie 348 Número 4200 , serie 287

, serie 287 Número 3015 , serie 097

, serie 097 Número 2089 , serie 002

, serie 002 Número 2171 , serie 304

, serie 304 Número 7869 , serie 217

, serie 217 Número 1106 , serie 160

, serie 160 Número 3943 , serie 298

, serie 298 Número 5480 , serie 300

, serie 300 Número 7700 , serie 178

, serie 178 Número 0859 , serie 009

, serie 009 Número 0791 , serie 273

, serie 273 Número 6865 , serie 214

, serie 214 Número 2525 , serie 072

, serie 072 Número 0753 , serie 349

, serie 349 Número 9172 , serie 172

, serie 172 Número 2731 , serie 046

, serie 046 Número 3983 , serie 241

, serie 241 Número 8853 , serie 256

, serie 256 Número 2560 , serie 211

, serie 211 Número 8995 , serie 115

, serie 115 Número 6963, serie 105

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería de Cundinamarca hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete lleva un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, y cada billete es válido únicamente para el sorteo de la fecha que aparece impresa en él. Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, según lo que ofrezca el distribuidor.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que reposa en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca, en Bogotá.

También es recomendable revisar el billete con calma. Los números de la lista se parecen entre sí, y es común confundir una serie con otra al leer los resultados de prisa. Por eso conviene verificar cada cifra una por una, tanto en la lista de esta nota como en la imagen de resultados publicada al final.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo, no alterarlo ni dañarlo y verificar su número y serie con los resultados oficiales. Los requisitos para reclamar el premio, los puntos de pago y los descuentos que se aplican en cada caso los define la Lotería de Cundinamarca, por lo que lo más seguro es consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde se compró el billete antes de hacer cualquier trámite.

Los premios tienen un plazo para reclamarse, y pasado ese tiempo el billete pierde su derecho al pago. Por eso es importante revisar el resultado el mismo día del sorteo y, si hay premio, avanzar cuanto antes con el cobro.

Próximo sorteo

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes por la noche y, cuando el lunes es festivo, el sorteo suele pasar al martes, por lo que conviene confirmar la fecha del próximo sorteo en los canales oficiales. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se recomienda comprar solo en puntos de venta autorizados y jugar siempre dentro de lo legal. Los resultados de cada sorteo, con los números y las series ganadoras, se publican en los canales oficiales de la lotería y en Minuto30.

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Resultados oficiales del sorteo 4826