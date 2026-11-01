¡Respire tranquilo! Se levanta la restricción de gas natural en Colombia tras arreglo en Cartagena

Resumen: El Gobierno levantó la restricción de gas natural que regía en Colombia desde el 27 de octubre, tras la reparación anticipada de la terminal SPEC LNG en Cartagena. La medida rige desde la medianoche del 31 de octubre: hogares, comercios, transporte e industria vuelven a la normalidad y la planta ya recuperó su capacidad total.

Colombia vuelve a respirar tranquila en materia energética. El Ministerio de Minas y Energía confirmó este sábado el levantamiento de la limitación programada de gas natural que regía en todo el país desde el pasado 27 de octubre, después de que la terminal de regasificación SPEC LNG, ubicada en la bahía de Cartagena, recuperara su capacidad operativa antes de lo previsto.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 40596 de 2026 y empezó a regir a las 11:59 de la noche del viernes 31 de octubre. De acuerdo con la cartera de Minas, la contingencia técnica que obligó a decretar el racionamiento fue superada un día antes de lo programado, gracias a la culminación anticipada de los trabajos correctivos en la infraestructura.

¿Por qué se había declarado la restricción de gas natural?

Todo arrancó el pasado 26 de octubre, cuando la Sociedad Portuaria El Cayao, operadora de SPEC LNG, detectó una condición operativa en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación. Esa infraestructura es clave para el país: recibe el gas natural licuado que Colombia importa por vía marítima, lo transforma nuevamente en estado gaseoso y lo inyecta al sistema nacional de transporte.

Por la falla, la capacidad de la terminal cayó de 533 a 400 millones de pies cúbicos diarios, lo que dejó un faltante estimado de 133 millones de pies cúbicos al día, cerca del 13 por ciento del consumo nacional. Ante el panorama, el Gobierno declaró un racionamiento programado mediante la Resolución 40585, que comenzó a regir a la medianoche del 27 de octubre con un pronóstico inicial de entre siete y ocho días de restricción.

¿Cómo se repartió el gas durante el racionamiento?

Durante los cinco días que duró la medida, el Gobierno estableció un orden de atención para administrar el combustible disponible. En la primera línea quedó la demanda esencial: los hogares, los hospitales, los colegios y los pequeños comercios, junto con el gas destinado a las estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el gas natural vehicular y las refinerías.

Solo después de cubrir esos consumos prioritarios, el gas restante se destinaba a usuarios no esenciales con contratos firmes, como las plantas de generación térmica y la industria. Según el Ministerio de Minas y Energía, el trabajo articulado con los agentes del sector permitió que el abastecimiento de la demanda esencial se mantuviera durante toda la contingencia, sin afectaciones para los usuarios prioritarios.

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¿Qué cambia con el levantamiento de la restricción?

Con la expedición de la Resolución 40596 se suspenden todas las disposiciones extraordinarias que se habían adoptado para atender la emergencia y se retoman las reglas ordinarias de abastecimiento y comercialización de gas natural en el país.

En la práctica, esto significa que hogares, comercios, estaciones de servicio de gas natural vehicular, industrias y plantas térmicas vuelven a operar con normalidad, sin los límites que impuso el racionamiento. La propia SPEC LNG informó que desde las 10:00 de la noche del sábado 31 de octubre recuperó su capacidad disponible de regasificación de 533 millones de pies cúbicos diarios, luego de finalizar los trabajos correctivos en el tren afectado de su unidad flotante.

Las reparaciones terminaron antes de los siete u ocho días inicialmente previstos, lo que permitió que el alivio para el sistema energético llegara un día antes de lo programado.

¿Puede volver un racionamiento de gas natural en Colombia?

Aunque la emergencia quedó atrás, el Ministerio de Minas y Energía señaló que continuará haciendo seguimiento a las condiciones de abastecimiento, con el propósito de mantener la continuidad y confiabilidad de los servicios y contribuir al bienestar de los colombianos.

Y es que no es la primera vez que la terminal de Cartagena genera zozobra en el país. A finales de septiembre, una falla operativa similar en otro tren de la misma infraestructura obligó a decretar un racionamiento programado que estuvo vigente entre el 25 y el 29 de ese mes. En aquella ocasión, las gestiones entre el Gobierno y la industria permitieron conseguir el gas necesario antes de que se retirara suministro a algún agente del mercado.

Con dos contingencias en poco más de un mes, las autoridades mantienen la vigilancia sobre esta pieza clave de la infraestructura energética nacional, por la que entra buena parte del gas importado que consumen los colombianos.

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