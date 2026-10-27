Gas natural bajo restricción en Colombia: ¿qué pasará con los hogares mientras reparan SPEC?

Resumen: Colombia inició un racionamiento programado de gas natural por reparaciones en un tren de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena. La terminal mantendrá hasta 400 millones de pies cúbicos diarios y se priorizará la demanda esencial. Los trabajos se estiman entre siete y ocho días, pero el Ministerio deberá declarar oficialmente el fin de la medida.

El suministro de gas natural en Colombia quedó sujeto a un racionamiento programado desde este martes 27 de octubre, por una contingencia técnica en la terminal de regasificación SPEC LNG, en Cartagena. La decisión obliga a organizar la distribución del combustible disponible mientras se adelantan las reparaciones, con un orden de atención que pone primero a la demanda esencial.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40585. Aunque el término racionamiento genera inquietud entre los usuarios, no significa que se haya anunciado un corte generalizado para todos los hogares del país: se trata de administrar una oferta limitada y definir qué consumos tienen prioridad.

¿Qué pasó en la planta SPEC?

La Sociedad Portuaria El Cayao, operadora de SPEC LNG, identificó una condición operativa que requiere trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de regasificación de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, conocida por la sigla FSRU.

Esta infraestructura recibe gas natural licuado que llega por vía marítima y permite transformarlo nuevamente en gas para incorporarlo al sistema de transporte. Por eso, una reducción de su capacidad afecta la cantidad de combustible importado que puede ingresar al suministro nacional.

La terminal no suspendió por completo sus operaciones. Durante la intervención mantendrá una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios, frente a los 533 millones de su capacidad total. La diferencia temporal es de 133 millones de pies cúbicos diarios.

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¿Quiénes tienen prioridad para recibir gas natural?

El primer lugar en el orden de atención lo ocupa la demanda esencial, que incluye a los usuarios residenciales y pequeños comercios. El objetivo es proteger estos consumos mientras la terminal opera con una disponibilidad menor a la habitual.

Después se atenderán la generación térmica no esencial y la demanda industrial no esencial necesaria para transportar crudo destinado a refinación, bajo las condiciones contractuales previstas en la resolución.

Posteriormente aparece la demás demanda no esencial con contratos vigentes y registrados ante el gestor del mercado de gas natural. La norma también contempla otros contratos válidos y registrados, mientras que las exportaciones pactadas en firme quedan en el último lugar de prioridad.

En la práctica, los agentes del mercado deben asignar los volúmenes disponibles respetando ese orden. Tener prioridad no equivale a un anuncio de suspensión del servicio residencial, ni permite concluir que todos los usuarios sufrirán la misma afectación durante la contingencia.

¿Ya hay horarios de cortes por ciudades?

La resolución fija las reglas de distribución, pero no establece un listado de municipios con cortes ni horarios de suspensión para cada usuario. Tampoco define una reducción idéntica para todos los segmentos de consumo.

La atención efectiva dependerá de la cantidad de gas disponible y de las condiciones de suministro y transporte. Por eso, el anuncio nacional no debe interpretarse como un calendario de interrupciones en barrios o ciudades específicas.

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¿Cuánto durará el racionamiento?

SPEC LNG estima que las reparaciones tomarán entre siete y ocho días. Ese cálculo corresponde a los trabajos técnicos, pero no es una fecha automática de levantamiento de la medida.

El Ministerio precisó que el racionamiento programado seguirá mientras persistan las condiciones que lo originaron. Su finalización tendrá que ser declarada oficialmente por la cartera de Minas y Energía, una vez se verifiquen las condiciones para hacerlo.

Mientras tanto, el Ministerio, el Consejo Nacional de Operación de Gas y los agentes del sector harán seguimiento al suministro de gas natural, las condiciones de transporte y el avance de las reparaciones. Esa evaluación servirá para definir las acciones necesarias durante la contingencia.