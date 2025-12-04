¡Aliste el bolsillo para otro «guarapazo»! Precio del Gas Natural subirá en Antioquia

Resumen: La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, anunció que se registrarán incrementos en los precios del gas natural en algunas regiones del país.

Minuto30.com .- La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, anunció que se registrarán incrementos en los precios del gas natural en algunas regiones del país.

Murgas enfatizó que el sector residencial puede estar tranquilo, ya que en la mayoría del país los aumentos no superarán el IPC, que son considerados los incrementos regulares y normales de un servicio público. Los aumentos significativos se concentrarán en el gas natural vehicular y en las regiones mencionadas.

El incremento en los precios del gas para algunos usuarios en el país es una consecuencia directa del vencimiento de contratos de suministro.

>h3>Aliste el bolsillo para febrero

Luz Stella Murgas aclaró que los aumentos superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) serán exclusivos para el Eje Cafetero y Antioquia. Estos incrementos se deben principalmente al vencimiento de contratos entre los agentes del mercado.

Aunque el mayor precio del gas natural comenzará a aplicarse en enero de 2026, los usuarios residenciales en las zonas de Antioquia y el Eje Cafetero verán reflejado el incremento en sus recibos solo hasta el mes de febrero.

La situación surge tras el fin de los acuerdos contractuales entre los productores de Gas Natural y las empresas que ofrecen el servicio a los usuarios finales. Este vencimiento obliga a la renegociación de precios, lo que se traduce en un alza en la tarifa para el consumidor.