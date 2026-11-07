¡Cayeron! Capturaron a alias “Ratón” y “Costeño”, señalados de asesinar al patrullero Santa en Medellín

Resumen: Federico Gutiérrez anunció la captura de alias “Ratón” y “Costeño”, señalados de asesinar al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre durante un ataque sicarial en el centro de Medellín. Las detenciones se lograron gracias al análisis de cámaras de seguridad y al trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía.

¡Justicia para la Policía de Medellín! El alcalde Federico Gutiérrez anunció este sábado 7 de noviembre la captura de los dos hombres señalados de asesinar al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, el uniformado de 27 años que perdió la vida la madrugada del pasado miércoles cuando reaccionó a un ataque sicarial en pleno centro de la ciudad.

Se trata de alias “Ratón” y alias “Costeño”, señalados por las autoridades como los responsables directos del crimen que enlutó a la institución y que conmocionó a los medellinenses.

🚨 Ya fueron capturados los asesinos de Hamilton Andrés Santa, uno de nuestros Policías @PoliciaColombia @PoliciaMedellin

Cayeron alias “Ratón” y “Costeño”. https://t.co/Bb7zTFXo3G — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 7, 2026

¿Cómo se lograron las capturas?

De acuerdo con el mandatario local, las detenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El análisis de los videos de las cámaras de seguridad del centro de Medellín resultó clave para avanzar en la identificación y la ubicación de los dos sospechosos, quienes ya están a disposición de la justicia.

“Mi instrucción va más allá de coger simplemente a los sicarios que le quitaron la vida a Jamilton Andrés. Es desarticular completica esa estructura criminal que opera en esa zona de la ciudad”, aseguró Gutiérrez al confirmar la noticia.

El alcalde advirtió, además, que las operaciones no se detendrán con estas detenciones y que la orden es identificar y desarticular por completo la organización delincuencial que estaría detrás de los hechos violentos registrados en el sector.

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Así ocurrió el ataque que acabó con la vida del patrullero Santa Aguirre

Los hechos se registraron durante la madrugada del 4 de noviembre, cuando hombres armados perpetraron un ataque sicarial en el centro de Medellín que dejó, en un primer momento, dos personas muertas.

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Una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba cerca del lugar reaccionó de inmediato al ataque y emprendió la persecución de los presuntos sicarios. Durante el procedimiento, los delincuentes dispararon contra los uniformados y asesinaron al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, quien se encontraba en cumplimiento de sus funciones.

Santa Aguirre tenía 27 años y llevaba más de siete años de servicio en la Policía Nacional. Su muerte generó un profundo dolor en la institución y en su familia, y desató un operativo de investigación que incluyó la recopilación de material probatorio y la revisión de decenas de grabaciones de cámaras de seguridad hasta dar con los dos hombres ahora capturados.

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¿Qué hay detrás del ataque sicarial?

De acuerdo con las primeras investigaciones, una de las víctimas del doble homicidio que originó la persecución tenía varios antecedentes delictivos. Las autoridades manejan como hipótesis principal que el ataque estaría relacionado con una confrontación entre estructuras criminales que se disputan el control del microtráfico en el centro de Medellín.

La zona, una de las más comerciales y concurridas de la ciudad, ha sido escenario en los últimos meses de una ofensiva de las autoridades contra las bandas dedicadas al expendio de estupefacientes, los cobros de extorsión y el sicariato.

Un crimen que mantuvo en vela a la ciudad

El asesinato del patrullero Santa Aguirre mantuvo a Medellín en vela durante tres días. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un amplio dispositivo de búsqueda y la ciudadanía aportó información que permitió cerrar el cerco sobre los señalados responsables.

Con las capturas de alias “Ratón” y alias “Costeño”, las autoridades esperan esclarecer por completo lo ocurrido y avanzar en la judicialización de quienes hayan ordenado o participado en el ataque. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de presentar a los capturados ante un juez de control de garantías, donde deberán responder por el homicidio del uniformado.

Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín y la Policía reiteraron su compromiso de seguir golpeando a las estructuras criminales que operan en el centro de la ciudad, en honor a la memoria del patrullero que dio su vida en cumplimiento del deber.