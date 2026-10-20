Resumen: La Policía Ambiental aprehendió a ocho cachorros, junto a su madre, que presuntamente eran vendidos en un separador de la avenida Pasoancho con carrera 70, en el sur de Cali. Los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal y los cachorros serán dados en adopción a familias que cumplan los requisitos. Las autoridades pidieron denunciar la venta irregular de mascotas en la línea 316 018 6068.

Rescatan a ocho cachorros que presuntamente eran vendidos en plena vía pública del sur de Cali

Ocho cachorros mestizos y su madre quedaron bajo protección de las autoridades en Cali, luego de que la Policía Ambiental los encontrara expuestos a la intemperie en un separador vial del sur de la ciudad, donde presuntamente estaban siendo comercializados en plena vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, que llegó hasta el separador de la avenida Pasoancho con carrera 70, uno de los corredores más transitados del sur de Cali, tras reportes ciudadanos sobre la presunta venta de animales domésticos en ese punto.

Al verificar la situación, los uniformados realizaron la aprehensión preventiva de los ocho cachorros y dispusieron su traslado, junto a su madre, al Centro de Bienestar Animal de Cali. Según las autoridades, la presencia de la madre es fundamental para garantizar la lactancia de los pequeños mientras avanzan las diligencias y se define su situación.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los caninos serán dados en adopción a familias que cumplan con los requisitos establecidos y que puedan garantizarles cuidado, protección y bienestar.

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La aprehensión preventiva es la figura que utilizan las autoridades ambientales para poner a salvo a animales que se encuentran en condiciones de riesgo, vulnerabilidad o presunto maltrato. Una vez bajo protección, los ejemplares reciben valoración veterinaria y permanecen en el Centro de Bienestar Animal mientras se adelanta el proceso que define su futuro.

El Centro de Bienestar Animal de Cali cuenta actualmente con más de 50 perros y gatos disponibles para adopción. Entre ellos hay animales que, según la información oficial, perdieron a sus cuidadores tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que sacudió al centro y suroccidente del país.

Quienes estén interesados en adoptar pueden consultar los canales oficiales del Centro de Bienestar Animal para conocer el procedimiento y los requisitos. El proceso de adopción busca que cada animal llegue a un hogar responsable, por lo que las familias postuladas deben demostrar que cuentan con las condiciones para ofrecerles alimentación, atención veterinaria y un espacio adecuado.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para no comprar animales en la calle, una práctica que, advierten, alimenta la comercialización irregular de mascotas y expone a los ejemplares a condiciones de riesgo. La recomendación es acudir a los centros de bienestar animal y a las fundaciones legalmente constituidas, donde la adopción es gratuita o de bajo costo.

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Además, la Policía pidió denunciar posibles casos de maltrato o comercialización irregular de animales domésticos a través de la línea 316 018 6068, habilitada para recibir reportes de la comunidad.

En Colombia, el marco de protección animal está respaldado por la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece que los actos de crueldad y abandono pueden ser sancionados. Bajo este marco, las autoridades ambientales de las principales ciudades adelantan operativos de control frente a la venta informal de mascotas en vías, parques y establecimientos no autorizados.

La venta de cachorros en plena vía pública, como el caso atendido en Pasoancho, no solo es una infracción, sino que expone a los animales a enfermedades y condiciones inadecuadas durante sus primeras semanas de vida, cuando más dependen de su madre y de cuidados especializados.

La Policía Ambiental recordó que la tenencia responsable de mascotas incluye esterilización, vacunación y atención veterinaria permanente, y reiteró el llamado a adoptar en lugar de comprar.

Los ocho cachorros permanecerán con su madre en el Centro de Bienestar Animal mientras reciben los cuidados necesarios y avanzan las diligencias. Una vez sean aptos, se habilitarán los procesos de adopción para cada uno de ellos.

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La comunidad puede hacer seguimiento a este y otros casos a través de los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cali y del Centro de Bienestar Animal, donde también se publican periódicamente las jornadas de adopción y los animales que esperan por un hogar.