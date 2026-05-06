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Los tenían en el abandono: rescatan perrita y 7 cachorros en Itagüí

Un operativo de rescate adelantado por autoridades de Itagüí permitió poner a salvo a una perrita y sus siete cachorros, quienes se encontraban en condiciones que comprometían su salud y bienestar.

El caso fue atendido por funcionarios del área de protección animal tras recibir reportes ciudadanos sobre una posible situación de maltrato.

Durante la intervención, los equipos evidenciaron que los animales permanecían en un entorno con deficiencias de higiene, sin acceso adecuado a agua ni alimento, lo que encendió las alertas sobre su estado general. Este rescate se realizó con el fin de evitar mayores afectaciones, especialmente en los cachorros, cuyo desarrollo se veía comprometido.

Las autoridades señalaron que, tras la inspección, se iniciaron los procedimientos correspondientes para evaluar posibles sanciones contra los responsables, conforme a la normativa vigente en materia de protección animal.

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Luego del procedimiento, los caninos fueron trasladados a un centro especializado del municipio, donde actualmente reciben atención veterinaria, valoración médica y cuidados necesarios para su recuperación. Allí permanecerán mientras se define su proceso de rehabilitación y eventual adopción.

Desde la alcaldía de Itagüí reiteraron que no se tolerarán casos de maltrato y destacaron la importancia de la denuncia ciudadana para activar este tipo de operativos. Asimismo, recordaron la línea 313 677 9023 o otros canales habilitados para reportar situaciones similares y garantizar intervenciones oportunas.

En Itagüí no permitimos ni toleramos el maltrato animal 🐾🚫 Rescatamos a siete cachorros y su mamá que se encontraban en condiciones inadecuadas, garantizando su protección y bienestar. Si ves un animal en riesgo, repórtalo a través de un PQRS en https://t.co/D6sb0pNi32 o… pic.twitter.com/6RS2ZsNWas — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) May 6, 2026

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