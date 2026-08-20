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Resumen: La madre y sus crías están recibiendo atención especializada para garantizar que los pequeños superen la etapa de lactancia en óptimas condiciones

¡Démosles hogar! Tras sobrevivir al terremoto en Pereira, «Reina» y sus 10 cachorros buscan familias

Minuto30.com .- «Reina» la valiente perrita que conmovió al país al proteger a sus crías recién nacidas de una tragedia inminente, se recupera satisfactoriamente. Ahora, el gran reto es encontrar 11 hogares responsables llenos de amor.

El rescate es solo el primer capítulo de esta historia de supervivencia; el verdadero final feliz dependerá de la solidaridad ciudadana. Tras ser extraídos de entre las ruinas en la zona rural de Pereira, ‘Reina’ y sus 10 cachorros se preparan para el paso más importante de sus vidas: encontrar una familia adoptiva.

El caso de esta heroica madre canina, que usó su cuerpo como escudo para proteger a sus pequeños de apenas tres días de nacidos, fue dado a conocer por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Aunque hoy se encuentran a salvo y bajo estricto cuidado veterinario, las autoridades y fundaciones animalistas han lanzado una campaña urgente de adopción.

El gran reto: Se buscan 11 familias responsables

Actualmente, la madre y sus crías están recibiendo atención especializada para garantizar que los pequeños superen la etapa de lactancia en óptimas condiciones. Sin embargo, desde ya se abrió la convocatoria para buscar a los futuros adoptantes.

El llamado a la ciudadanía hace un fuerte énfasis en la adopción responsable. Quienes deseen postularse para acoger a la valiente ‘Reina’ o a uno de sus 10 pequeños sobrevivientes, deben tener en cuenta que:

Es un compromiso de por vida: Un perro puede vivir más de 15 años. Adoptar requiere tiempo, paciencia y amor a largo plazo.

Capacidad económica: Las familias deben poder garantizar su alimentación, vacunas, desparasitación y futuras atenciones veterinarias.

Espacio y bienestar: Se buscan hogares donde los animales no queden relegados a patios o terrazas, sino que sean integrados como un miembro más de la familia.

Esterilización obligatoria: Como parte del proceso de tenencia responsable, los cachorros deberán ser esterilizados al alcanzar la edad adecuada para evitar futuras camadas en situación de abandono.

«Hoy, ella y sus pequeños están a salvo… Porque cada vida cuenta y proteger a los animales también es proteger la vida», fue el emotivo mensaje de la Policía Nacional.

¿Cómo puedes ayudar si no puedes adoptar?

Si en este momento no tienes el espacio o los recursos para adoptar a uno de estos guerreros, tu ayuda compartiendo esta información es vital.

Difundir esta información multiplicará exponencialmente las posibilidades de que estos 11 peluditos encuentren a la familia que tanto merecen después de haber sobrevivido a lo peor.