Resumen: Organizaciones denuncian hombres armados en moto patrullando la zona rural de Rionegro y un desplazamiento silencioso de familias por temor a represalias.

Reportan patrullajes de hombres armados en zona rural de Rionegro: hay familias que ya están huyendo

Las alarmas están encendidas en la zona rural de Rionegro, uno de los municipios más importantes del Oriente antioqueño. Organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron la presencia de hombres armados que se movilizan en motocicletas y realizan patrullajes por varios sectores, una situación que ya habría obligado a varias familias a abandonar sus viviendas en medio del silencio y el temor.

La alerta fue emitida por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, que aseguró haber recibido varias denuncias de habitantes del sector rural del municipio. De acuerdo con la organización, los reportes señalan que estos hombres armados estarían buscando a posibles víctimas para asesinarlas, lo que tiene a la comunidad viviendo con zozobra.

Las autoridades ya investigan los reportes sobre estos patrullajes, según informó Blu Radio, mientras crece la preocupación por la posible expansión de estructuras delincuenciales y el aumento de las intimidaciones contra la población, en medio de una supuesta disputa por el control territorial y las rentas criminales en esta zona del departamento.

Las denuncias que encendieron las alarmas

Según Corpades, los habitantes de la zona rural de Rionegro han reportado de manera reiterada la presencia de sujetos armados que se movilizan en motocicletas y recorren los caminos y veredas como si se tratara de patrullajes. Estas personas, de acuerdo con las denuncias, estarían buscando a posibles víctimas para asesinarlas.

Pero eso no es todo. La organización también advierte sobre un fenómeno que preocupa aún más: un desplazamiento silencioso y progresivo de familias que, por temor a represalias y amenazas, han optado por abandonar sus viviendas sin hacer ruido, sin denunciar públicamente y sin esperar ayuda de nadie.

Este tipo de desplazamiento, explican los defensores de derechos humanos, es uno de los más difíciles de medir, porque las familias se van en silencio y muchas veces las autoridades se enteran tarde o nunca se enteran de lo que pasó.

La sombra de ‘Los Pamplona’

A esta situación se suman versiones sobre la reorganización y el intento de expansión de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Pamplona’, que tendría presencia en el Oriente antioqueño desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con las denuncias recogidas por Corpades, esta estructura estaría intentando fortalecerse de nuevo en la zona, aprovechando el vacío que dejan las disputas entre otros grupos armados que operan en el Oriente.

El panorama genera mayor preocupación por la reciente Alerta Temprana 028 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un riesgo extremo en zonas rurales de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón, debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la estructura criminal El Mesa, que se disputan el control de esos territorios.

Aunque Rionegro no aparece dentro de los municipios señalados en esa alerta, la cercanía geográfica y las denuncias sobre patrullajes armados prenden las alarmas sobre lo que podría estar pasando en su zona rural.

Hechos recientes que aumentan la preocupación

Las denuncias sobre hombres armados llegan en medio de una ola de hechos de violencia relacionados con el Clan del Golfo en Rionegro. Este mismo martes, las autoridades rescataron en el municipio a dos menores de edad que la estructura criminal tenía retenidos desde hacía tres meses.

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Apenas un día antes, la Fuerza Pública había capturado en Rionegro a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que fueron hallados con marihuana, cocaína y hasta un bazuco.

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Estos hechos, sumados a las denuncias de los habitantes, refuerzan la preocupación de las organizaciones sociales, que piden a las autoridades una presencia más fuerte en la zona rural del municipio para evitar que la situación escale.

¿Qué sigue?

Por ahora, las autoridades investigan los reportes sobre los patrullajes de hombres armados y no se ha confirmado oficialmente a qué estructura pertenecerían los sujetos señalados por la comunidad.

Corpades hizo un llamado a la administración municipal y a la Fuerza Pública para que atiendan las denuncias de la comunidad y protejan a las familias que aún permanecen en la zona rural, antes de que el desplazamiento silencioso siga creciendo.

Cualquier persona que tenga información sobre la presencia de hombres armados en la zona rural de Rionegro puede reportarla de manera anónima ante las autoridades.