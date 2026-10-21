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Resumen: El streamer Westcol visitó el centro comercial El GranSan, en Bogotá, para realizar una transmisión en vivo que reunió a numerosos seguidores y dificultó su desplazamiento. Según un reporte de medios locales, habría negociado $260 millones por el ‘stream’, aunque la cifra no ha sido confirmada por las partes. Durante la visita, una mujer cayó en medio de la aglomeración y el influenciador intervino para ayudarla.

¡Negocio millonario! Westcol habría cobrado $260 millones por transmitir desde El GranSan de Bogotá

La visita de Westcol al centro comercial El GranSan, en el sector de San Victorino, Bogotá, no solo convocó a numerosos seguidores, sino que también despertó interés por la cifra que habría negociado para realizar su transmisión en vivo.

El creador de contenido antioqueño estuvo en el establecimiento el martes 20 de octubre de 2026. Su presencia atrajo a una multitud que dificultó su desplazamiento por los pasillos y obligó a reforzar las medidas para controlar la situación.

En medio de la repercusión del encuentro, el programa La Corona TV divulgó detalles de una supuesta negociación entre el influenciador y los comerciantes del lugar, que habría alcanzado cientos de millones de pesos.

¿Cuánto habría cobrado Westcol por el ‘stream’?

Según el reporte de La Corona TV, Westcol habría solicitado inicialmente $300 millones por realizar una transmisión de dos horas desde El GranSan.

La negociación habría terminado con una reducción de $40 millones, por lo que el acuerdo habría quedado en $260 millones, de acuerdo con esa misma versión.

Sin embargo, ni el creador de contenido ni la administración del centro comercial han confirmado públicamente el monto. Tampoco se conoce un contrato que permita verificar el valor definitivo o las condiciones pactadas, por lo que la cifra debe manejarse como información divulgada por ese medio y no como un pago confirmado.

La publicación también señaló que el influenciador habría planteado restringir el ingreso y la salida de personas del establecimiento durante las dos horas de transmisión.

No obstante, no se ha conocido documentación pública que permita establecer si esa condición fue aceptada o si efectivamente se aplicó. El dato resulta relevante por la actividad comercial de El GranSan, ubicado en una concurrida zona de Bogotá, donde el movimiento de compradores es fundamental para los negocios.

La multitud dificultó el recorrido por el centro comercial

Mientras se conocían detalles de la supuesta negociación, las imágenes de la visita mostraban las dificultades que enfrentó Westcol para avanzar entre sus seguidores.

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Decenas de personas se acercaron para saludarlo, grabarlo y aparecer en la transmisión. La concentración creció hasta complicar el desplazamiento del creador de contenido y de su equipo de seguridad.

Durante el recorrido, Westcol tuvo que ingresar a una tienda de ropa, donde recibió una camisa como obsequio. Posteriormente, la aglomeración obligó a modificar sus planes ante las dificultades para continuar con seguridad.

El episodio también requirió la intervención de personal de seguridad y autoridades para controlar la concentración de asistentes.

Westcol ayudó a una mujer que cayó en medio de la aglomeración

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando una mujer cayó al suelo entre la multitud y quedó en una situación de riesgo ante la cantidad de personas que intentaban acercarse al influenciador.

Al percatarse de lo ocurrido, Westcol pidió a los asistentes que le dieran espacio para que pudiera levantarse. Según la información suministrada, también la ayudó y facilitó que se trasladara a su camioneta junto con sus familiares para recibir hidratación y atención.

La visita dejó en evidencia las dificultades de seguridad que pueden surgir cuando un creador de contenido convoca a numerosas personas en espacios concurridos. Al mismo tiempo, la supuesta negociación económica puso el foco en el valor comercial que pueden alcanzar las transmisiones de figuras digitales.

Por ahora, tanto la cifra reportada como las condiciones atribuidas al acuerdo siguen sin confirmación pública por parte de los involucrados.